Dopo l’addio di Chiellini e la possibile partenza di De Ligt, è la Juventus che prova a giocare d’anticipo. I bianconeri sono da tempo sulle tracce di Kalidou Koulibaly e più fonti hanno affermato che nei giorni scorsi ci sta stato anche un incontro tra il club ed il procuratore del giocatore. Ma secondo il giornalista Sky, Gianluca Di Marzio, non si può parlare ancora di trattativa: “Non c’è stato un nuovo sviluppo. Ramadani è a Firenze per Jovic anche se porterà al Napoli il gradimento della Juventus non c’è una vera e propria offerta. Anche il calciatore ha come preferenza giocare all’estero piuttosto che in Italia”.

Milan: la priorità resta De Ketelaere

Il Milan ha annunciato il riscatto di Junior Messias. Ma sono altri gli annunci che si aspettano i tifosi. I rossoneri continuano a seguire con grandi insistenza Hakim Ziyech. Il calciatore marocchino non dovrebbe più rientrare nei piani del Chelsea che dunque ha aperto una cessione, con i rossoneri che sembrano in pole per il giocatore. Ma la priorità dei rossoneri resta quella di Charles De Ketelaere del Club Brugge.

L’Inter prova a chiudere per Bremer

In attesa di conoscere chi sarà il sacrificato in difesa, l’Inter continua a lavorare per la trattativa per arrivare a Gleison Bremer. Il difensore brasiliano sembra essersi promesso da tempo ai nerazzurri e nella giornata di ieri ci sarebbe stato anche un incontro con il Torino per il giocatore. La richiesta del Toro è di circa 40 milioni, con i nerazzurri che potrebbero mettere sul tavolo anche la contropartita Cesare Casadei.

Monza: pazza idea Cavani

Silvio Berlusconi e Adriano Galliani vogliono un Monza in grado di lottare sin da subito tra le grandi della serie A. Dopo aver centrato la storica promozione, il team lombardo si è messo subito a lavoro per la squadra della massima serie. E secondo Gianluca Di Marzio nelle ultime ore i brianzoli, oltre che Icardi, avrebbero messo nel mirino anche l’ex Napoli, Edinson Cavani.

Sassuolo: Scamacca sempre più vicino al PSG

Il Sassuolo si appresta a dare l’addio a Gianluca Scamacca. L’attaccante italiano è finito infatti nel mirino del PSG che vuole portare il giocatore a Parigi. L’affare secondo Di Marzio può decollare molto presto ed oggi è in programma un incontro tra il club francese, il Sassuolo e l’agente del calciatore Alessandro Lucci, che potrebbe portare anche alla fumata bianca.

La Salernitana pensa al serbo Djuricic

Si muove anche la Salernitana sul mercato. Il team campano ha messo gli occhi sul trequartista serbo Filip Djuricic che si è svincolato a parametro zero dal Sassuolo. Sul giocatore però c’è anche l’interesse del Torino. Intanto ieri è stato ufficializzato l’acquisto di Erik Botheim.

Torino: tre colpi per Juric

Il Torino vuole riscattare una stagione tra alti e bassi. Il presidente Cairo si sta muovendo sul mercato per mettere a disposizione i tasselli giusti per far felice il suo tecnico Juric. I granata lavorano da tempo sulla pista Laurientè e negli ultimi giorni si parla sempre con maggiore insistenza di Praet. Il colpo però che sognano i tifosi è quello dell’esterno offensivo Riccardo Orsolini del Bologna, con un primo contatto avvenuto nella giornata di ieri.

