Inter e Juventus non avevano programmato cessioni nei rispettivi reparti difensivi, ma l’interessamento di alcuni top club internazionali per il nerazzurro Milan Skriniar e il bianconero Matthijs De Ligt stanno obbligando le due società a guardarsi intorno alla ricerca di potenziali rimpiazzi.

Dopo Bremer Inter e Juve inseguono un altro difensore

Fino a oggi, in cima alla lista dei dirigenti di entrambi i club c’era lo stesso giocatore: Gleison Bremer, centrale del Torino e rivelazione dell’ultima serie A. L’Inter pareva vicinissima al suo acquisto, ma le trattative col Toro si sono complicate e così la Juve è tornata a sperare.

Sia Inter che Juve, però, sanno che Bremer non è un obiettivo facile da raggiungere e così ne hanno individuato un altro: anche in questo caso si tratta dello stesso giocatore.

Akanji la soluzione ai problemi di Inter e Juve

Lo riferisce Sky Sport secondo cui Manuel Akanji, 26enne centrale svizzero di origini nigeriane in forza al Borussia Dortmund, sarebbe finito anche nel mirino della Juventus dopo essersi fatto notare dai dirigenti dell’Inter.

Akanji è un giocatore di grande esperienza internazionale: cresciuto nel Winterthur si è fatto notare in Europa con la maglia del Basilea, per poi essere acquistato dal Borussia nel gennaio del 2018 per più di 20 milioni di euro.

Titolare nella Svizzera, Akanji ha giocato più di 100 partite in Bundesliga e vanta 28 presenze in Champions League: forte fisicamente (è alto 188 cm per 91 kg di peso) è un centrale rapido, molto forte nei recuperi. Ma il fattore che attira Inter e Juve è anche il suo prezzo: il contratto di Akanji con il Dortmund è in scadenza nel giugno 2023, il che vuol dire che il club tedesco non può chiedere una cifra troppo alta per il suo cartellino. A meno che tra Inter e Juve non si scateni un’asta.

I tifosi di Inter e Juve bocciano Akanji

Intanto, i tifosi delle due squadre non sembrano andare matti per lo svizzero. “Ankanji guaio da scampare, lo lascio volentieri alla Juve”, commenta l’interista Andrea su Facebook. “Ma perché rivoluzionare una super difesa?”, si domanda invece Luigi: “Non lo capisco! Abbiamo Skriniar e Bastoni che sanno anche attaccare, perché prendere questo Akanji?”. Anche gli juventini non sono entusiasti dell’eventuale arrivo dello svizzero: “Se parte De Ligt serve Koulibaly. In alternativa Gabriel dell’Arsenal: Akanji può essere solo l’ultima opzione”, scrive Raffaele su Twitter.

PazzamenteJuve è più ottimista: “Gabriel è un nome che la Juventus segue da tanto tempo ed è sicuramente meglio. Ma anche Akanji è un giocatore da tenere in considerazione”, commenta il tifoso.

Ma la maggioranza dei tifosi Juve votano no allo svizzero, come Omar: “Akanji non mi convince, non mi fa impazzire; se parte De Ligt i nomi su cui puntare sono Koulibaly, Bremer, Badiashile, Gabriel”.

