03-07-2022 18:06

Per meno di 80 milioni, non ci sediamo nemmeno a trattare. Questo è il messaggio che la Juventus ha recapitato al Chelsea dopo i primi, timidi e velleitari, approcci del club londinese per Matthijs de Ligt. I Blues ora lavorano per un rilancio, che dovrebbe aggirarsi attorno ai 70 milioni + 10 di bonus, ma anche questa offerta potrebbe non essere sufficiente. Ma se da un lato i bianconeri, forti della clausola di 120 milioni, possono “tirare” sul prezzo dell’olandese, dall’altro lato bisogna iniziare a cercare un valido sostituto.

Juve, i tifosi non gradiscono

Ed è qui che la strada maestra prende mille rivoli: ormai anche le sedie sanno dell’interessamento bianconero per Kalidou Koulibaly, centrale senegalese in scadenza di contratto con il Napoli. Alle sue spalle, ci sono però anche altri profili che la società bianconera starebbe vagliando: dato che potrebbe partire anche Daniele Rugani, ecco che allora la Juve dovrebbe prendere almeno due centrali. E gli altri due nomi sono quelli di Gabriel, 24enne dell’Arsenal, e Manuel Akanji, 26enne del Borussia Dortmund.

Il desiderio dei tifosi è Bremer

Ipotesi e nomi che non scaldano il cuore dei tifosi bianconeri: se infatti c’è apprezzamento almeno sul nome di Koulibaly, sugli altri due i pareri non sono affatto esaltanti. Ed anzi, spunta un quarto “incomodo” nei desideri del web bianconero, ossia Gleison Bremer del Torino. Come dice Alberto: “Bremer e Kimpembe. Koulibaly sarebbe bello ma non credo ce lo diano”. Michele allarga il discorso: “100 milioni via de ligt e acquistiamo koulibaly 40 milioni, milenkovic/Bremer 25/30 milioni e un terzino di livello con i restanti 30 milioni, non è così difficile!!??”. E Mar si accoda: “Bremer chissà perché non lo menzionano..tranquilli che uscirà fuori.” Benito la vede allo stesso modo: “Ma prendere in considerazione Bremer no eh? Perché non complicarsi la vita”.

Gabriel e Akanji non entusiasmano

In particolare i nomi di Gabriel e Ankanji non scaldano, come il caso di Fpl Italia: “Gabriel buon giocatore ma sicuramente di un altro livello rispetto a Koulibaly e DeLigt. Akanji sopravvalutato, buon difensore ma non di primissimo livello”. Gianluigi propone un altro nome: “Dicono che Con 15 si prenda milenkovic, ottimo difensore con margini di miglioramento, che per la fase difensiva estrema può andare assolutamente bene”. E anche Andrea ha altre idee: “Con la vendita di De Ligt si possono prendere Koulibaly Bremer e Molina tutti insieme e la difesa è completa”. Luigi invece la mette sul paradossale: “Anche Acerbi è meglio”. Ma alla fine il nome che ritorna è sempre quello, come dice Hassan: “Io sarei soddisfatto solo se lo rimpiazzano con Bremer (25anni) giovane ,affidabile e rivelazione dello scorso campionato”.

Juve, i tifosi dicono sì a Koulibaly

Almeno su Koulibaly, molti tifosi concordano, come Paco: “Koulibaly tutta la vita ma nn verrà mai!!”. E Gianni, anche se ha qualche dubbio: “Koulibaly già 30 anni, gli altri due fanno la differenza in serie A?”. E Houssam si allinea: “Koulibaly è l’ottima soluzione per la juve pero è molto costoso,allora credo che Romagnoli sia la ragionevole ed economica soluzione per il club,con bonucci saranno un grande duo”. Alessio conclude: “L importante uno tra bremer e koulibaly poi Gabriel sarebbe perfetto come altra soluzione”.

