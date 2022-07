01-07-2022 10:40

Sono tante le questioni che tengono banco nel mercato della Juventus. In attesa dell’ufficialità del ritorno di Pogba, di incassare il fatidico e agognato sì di Di Maria, Maurizio Arrivabene deve fronteggiare il caso De Ligt che, per stessa ammissione dell’ad bianconero ha manifestato la volontà di lasciare la maglia bianconera. Nelle ultime ore, tra le varie ipotesi di cessione, in Premier l’olandese ha grande mercato, è fuoriuscita una pazza idea di scambio che ha mandato in delirio i tifosi della vecchia Signora.

De Ligt lontano dalla Juve: la situazione

Dove essere l’erede di Chiellini in attesa di ricevere le chiavi della difesa dal nuovo capitano Bonucci. Ed invece Matthias De Ligt ha chiesto a più riprese la cessione alla Juventus. Non sarà lui la colonna su cui Allegri costruirà la sua nuova Juve che ieri ha salutato per fine contratto Dybala, Morata e Bernardeschi come già ampiamente annunciato. Ai saluti pare essere pure l’olandese che ha forti estimatori in Premier League, su tutti Chelsea, e ma anche il Manchester City di Guardiola nelle ultime ore si è fatto sotto.

La Juve da il benservito a De Ligt: le parole di Arrivabene

Nelle ultime dichiarazioni rilasciate a Tuttosport, l’amministratore delegato Maurizio Arrivabene è stato molto chiaro su De Ligt pur senza nominarlo. Parole che sanno di addio.

“Impossibile trattenere un giocatore che se ne vuole andare. Ma è sempre una questione di numeri, non è che se uno vuole andare via gli rispondi: prego, accomodati. Però dal tavolo della trattativa bisogna alzarsi tutti e tre soddisfatti. Vale sempre l’articolo quinto: chi ha i soldi ha vinto”

De Ligt, il City fa sul serio: la Juve chiede Cancelo

Le trattative sono aperte. La Juve ha fissato da tempo, anche per clausola, il prezzo per De Ligt: 120 milioni e non intende scendere da quel prezzo. Chelsea e Manchester City ci stanno pensando ma l’esborso è alto. I blues hanno provato a far scendere il cache proponendo Timo Werner come contropartita ma la Juve ha nicchiato. Ora è la volta dei Citizens.

Secondo il giornalista di fede bianconera Momblano sul piatto della trattativa la Vecchia Signora pare abbia messo un contropartita di spessore, il ritorno di Joao Cancelo che avrebbe del clamoroso, l’altro nome è quello sempre altisonante di Bernardo Silva. Il portoghese era stato ceduto tre stagioni fa dalla Juve proprio al City ricevendo in cambio Danilo. Questo quanto scritto su Twitter dall’opinionista:

Approccio del City per De Ligt piuttosto teatrale: Bernardo Silva sul piatto, bianconeri hanno risposto chiedendo informazioni su Cancelo. Juve fa capire che sul tavolo si prova a giocare alla pari, che è un po’ il verbo spiegato da Arrivabene. Ora forcing Chelsea.

Scambio De Ligt-Cancelo: tifosi increduli

Sui social quella che al momento è da prendere come assoluta boutade e/o provocazione di mercato da parte della Juve, è diventata subito virale scatenando commenti e fantasie dei tifosi bianconeri. Molti sono increduli: “Su De Ligt la sensazione è che finirà come per Cancelo: ci daranno un mestierante e due pacche sulle spalle. La società farà credere ai gonzi che il mestierante è meglio di De Ligt grazie ai leccaculo nella stampa”.

Lo scetticismo regna sovrano: “Guardiola è calcisticamente innamorato di Bernardo e Cancelo” ma sono tanti che almeno di sperano: “Perdere De Ligt sarebbe un grave danno, specie per l’età e le possibilità di crescita del giocatore ma se mi ridanno Cancello io quantomeno tentenno”. Il portoghese ha lasciato un gran ricordo nei tifosi bianconeri per le sue attitudini di terzino offensivo: “Se cherubini riesce a portare Cancelo ragazzi, prenoto un jet privato per andarlo a prendere iooooo!”

