Juve, nuova pretendente per de Ligt. Intanto Allegri ne vuole quattro

05-07-2022 08:19

In casa Juventus tiene banco la questione Matthijs de Ligt. Nelle ultime ore, il Bayern Monaco si sarebbe fatto avanti nel tentativo di soffiare l’olandese al Chelsea. Un’asta che potrebbe portare più cash alla Vecchia Signora.

Juventus, il Bayern Monaco sulle tracce di de Ligt

Matthijs de Ligt ha sempre più estimatori. Oltre al Chelsea, anche il Bayern Monaco avrebbe deciso di farsi avanti in maniera importante. La volontà sarebbe quella di trovare un accordo con l’entourage del giocatore e, soprattutto con la Juventus che continua a chiedere il pagamento dell’intera clausola rescissoria per liberare l’ex Ajax (120 milioni di euro).

Preoccupato dalle avances del Bayern Monaco, il Chelsea, secondo diverse indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, sarebbe pronto ad alzare l’offerta (ad oggi 70 milioni di euro più 10 legati a bonus facilmente raggiungibili). Tutto a vantaggio della Juventus che spera di incassare più soldi possibili dalla cessione dell’olandese.

Juventus, Allegri ha bisogno di altri quattro rinforzi

In attesa di abbracciare Paul Pogba e Angel Di Maria, Max Allegri sa perfettamente cosa manca ancora alla sua Juventus per essere competitiva. Nello specifico, quattro elementi. Nello specifico, servirebbero due difensori (considerato anche l’addio di Giorgio Chiellini), un centrocampista e un vice Dusan Vlahovic.

Per i due difensori, tanti nomi in gioco (Kalidou Koulibaly, Gleison Bremer, Gabriel e Benoit Badiashile). A livello di centrocampo, si continua a pensare a Leandro Paredes (si cerca lo scambio con il PSG, sul piatto Moise Kean) mentre per l’attaccante la situazione è in continua evoluzione.

Allegri, per il vice Vlahovic serve pazienza

Probabilmente, il nome del nuovo attaccante bianconero sarà dettato da cosa il mercato offrirà nelle prossime settimane. La Juventus non vuole svenarsi e punta a cogliere un’occasione al volo.

Potrebbe essere Marko Arnautovic (elevata la richiesta del Bologna) o Edin Dzeko (se dovesse decidere di guardarsi attorno) ma anche un nome ancora non trapelato via media. Da ricordare che anche Alvaro Morata è ancora in gioco. Insomma, Max Allegri dovrà pazientare ancora un po’.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE