02-07-2022 09:13

Il 30 giugno è stato il giorno degli addii, in casa Juventus: Paulo Dybala, Federico Bernardeschi, e Alvaro Morata. Per il centravanti spagnolo si è trattato di un saluto speciale, come ha sottolineato nel post di commiato. “Una delle cose più belle che mi sono capitate nella mia vita è stata avere l’opportunità di indossare questa maglia, ma ancor di più avere la possibilità di far vedere ai miei figli cosa vuol dire “Juventus” come forma di vita e questo lo porteranno sempre nel cuore…ho sempre difeso questa maglia con tutte le mie forze e sarò sempre juventino”.

Morata, niente sconti dall’Atletico Madrid

Se da un punto di vista tecnico sono stati in molti a criticarlo, di certo nessun tifoso della Juventus ha mai potuto mettere in dubbio l’amore di Morata per i colori bianconeri, ma naturalmente questo non basta a confermarne la presenza a Torino. L’Atletico Madrid non ha voluto fare sconti rispetto ai 35 milioni che sarebbero serviti per il riscatto, cifra che la dirigenza juventina non era intenzionata a spendere. Eppure, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’attaccante è rimasto nelle idee e nei pensieri del club torinese.

Juve-Morata, due ipotesi

La permanenza di Morata con la maglia dei colchoneros, infatti, è tutt’altro che scontata: potrebbero infatti riaprirsi inaspettatamente due strade, che gli consentirebbero di restare all’ombra della Mole. La prima vede una cessione a titolo definitivo con pagamento pluriennale, la seconda un nuovo prestito oneroso con obbligo di riscatto. Di certo la volontà del giocatore c’è: ora toccherà ai due club trovare un accordo su cifre e formule, anche se non sarà una cosa che avverrà nell’immediato. I madrileni infatti vorranno prima ascoltare altre offerte e fare il punto sul materiale umano da consegnare a Simeone: sarà dunque una lunga estate, anche per Morata.

I tifosi della Juve rimpiangono Morata

Di certo i tifosi juventini sono affezionati a lui, come Luililui: “L’ unico per cui mi dispiace davvero”. Gabri la vede alla stessa maniera: “È la seconda volta che mi fate piangere per alvarotoo”. Così come J.Joe: “Di lui mi dispiace proprio. Buona fortuna”. Paquito, tifoso dell’Atletico Madrid, usa invece dell’ironia per sottolineare in realtà il contrario di quanto dice: “Cari amici, non potete fare a meno di un campione come Morata. Per favore, pensaci facilmente e fai uno sforzo per firmarlo”. E Reinicia quasi a sottolineare: “Álvaro, non andare. La Juventus non sarà la stessa senza di te. All’Atletico de Madrid non ti apprezzano come noi. Resta a Torino, per favore”. William non se ne capacita: “Dispiace molto della sua mancata riconferma”.

Morata, si scatena il dibattito

Non tutti però sarebbero felici di un ritorno/permanenza di Alvaro Morata a Torino, come Saverio: “Il ritorno a Torino per far cosa?”. E Graziella aggiunge: “Ancora? No vabbè ditemi che è uno scherzo”. Alban invece va controcorrente: “Cercate di riprendere alvarito… lui ha un grande amore per la Juve”. Così come BMartellotta: “Ti rimpiangerò Gobbo”. E Vokal: “Riportatelo indietro, per piacere”. Luigi allo stesso modo non si arrende: “Il 13 agosto ti aspettiamo”. E Giorgio aggiunge: “Spero ancora che sia con NOI !!!”. Nicola invece ha solo ringraziamenti: “Grazie veramente, per la tua dedizione, professionalità e senso del dovere, cosa quest’ultima non così scontata nei tuoi colleghi”. Tullio invece se la prende con la società: “Ormai e’ chiaro come con questa dirigenza la via migliore per farsi cacciare sia quella di amare la Juve”.

Clicca qui per abbonarti e vedere tutte le gare di Serie A live su DAZN.