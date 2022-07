Ultimo aggiornamento 09-07-2022 11:45

Juventus, intrigo Zaniolo: il futuro dell’ala sempre più incerto Cosa c'è di veramente reale nella trattativa della Juventus per Nicolò Zaniolo ? Al momento le notizie che arrivano dalle testate giornalistiche e dagli esperti di mercato sono davvero contrastanti. Zaniolo alla Juve o alla Roma : come sarebbe il suo futuro. La Juventus prenderà Zaniolo al termine entro la prossima settimana. Questa l'opinione dell'esperto di mercato Alfredo Pedullà, che nella notte è tornato a parlare di Zaniolo. Zaniolo alla Juve o alla Roma : come sarebbe il suo futuro. Approfondimento 11:45

Mercato Juventus: cosa è successo ieri venerdì 8 luglio 2022

