Juventus, intrigo Zaniolo: il futuro dell’ala sempre più incerto

Cosa c’è di veramente reale nella trattativa della Juventus per Nicolò Zaniolo? Al momento le notizie che arrivano dalle testate giornalistiche e dagli esperti di mercato sono davvero contrastanti. Per alcuni il ragazzo sarebbe a un passo da Torino, per altri la Roma lo avrebbe tolto dal mercato.

La sensazione è che qualcosa di vero ci sia, e i bianconeri siano interessati a Zaniolo, ma solo a determinate condizioni.

Zaniolo-Juve quasi fatta, l’opinione dell’esperto di mercato

La Juventus prenderà Zaniolo al termine entro la prossima settimana. Questa l’opinione dell’esperto di mercato Alfredo Pedullà, che nella notte è tornato a parlare di Zaniolo.

Nello specifico, anche se ancora non ci sono state offerte ufficiali, la Roma avrebbe abbassato le proprie pretese per il giocatore viste le difficoltà di arrivare al rinnovo (del quale la Roma non parlerà fino a fine mercato) e si accontenterebbe di una cifra tra i 40 e i 45 milioni, dunque non più 50 o addirittura 60.

La formula sarebbe un prestito con una parte onerosa molto alta (sui 12-13 milioni) e un obbligo di riscatto a 30-33. Per Pedullà, la trattativa è ormai fatta.

Molti però non ci credono, e anzi sostengono il contrario

Molti quotidiani sportivi usciti oggi in edicola invece sostengono proprio l’esatto opposto, ovvero che la Roma si sarebbe decisa a trattenere Nicolò Zaniolo e a farne il perdo della squadra del futuro.

Inizialmente, dicono per esempio Il Tempo e Il Messaggero, ma anche Tuttosport e la Gazzetta, i giallorossi avevano aperto alla cessione del classe 1999, ma al momento non è ancora arrivata nessuna offerta ufficiale.

Rimarrebbe il problema del rinnovo, ma questo sarebbe un ostacolo facilmente superabile dato il grande affetto che lega il ragazzo alla tifoseria capitolina.

Zaniolo alla Juve o alla Roma: come sarebbe il suo futuro

Facile pensare che anche il ragazzo non abbia preso una posizione ben precisa, non volendo forzare la mano alla Roma, alla quale deve anche tanta riconoscenza per averlo aspettato quasi due anni nel corso dei suoi problemi alle ginocchia.

Se rimanesse nella Capitale, infatti, Zaniolo sarebbe la stella assoluta, l’uomo sul quale tutti conterebbero per migliorare i risultati della scorsa stagione. Da seconda punta, come abbiamo visto in questa stagione, ma anche da esterno offensivo, assieme ad Abraham avrebbe le chiavi dell’intera manovra offensiva di José Mourinho.

Dall’altra parte, alla Juve troverebbe un ambiente che lo accoglierebbe a braccia aperte e soprattutto con l’ambizione di vincere tutto e subito. La Vecchia Signora sta costruendo una vera corazzata, sia nei titolari che nelle riserve (Cambiaso in panchina, per quanto visto in questa stagione al Genoa, è clamoroso).

Zaniolo troverebbe con ogni probabilità anche un posto da titolare, ma ovviamente non sarebbe la stella della squadra vista la presenza di Vlahivic, Pogba e Di Maria.

Da mezz’ala o da ala, comunque, giocherebbe molto, e avrebbe la possibilità di lottare davvero per i massimi vertici europei.

