Ultimo aggiornamento 26-06-2022 10:58

Big in fuga e ritardi: L'Equipe fa a pezzi la Juve e scatena i tifosi La testata francese scava a fondo nel mercato della Vecchia Signora: via i campioni, a otto giorni dal raduno non è ancora arrivato nessuno. Approfondimento 10:20

Mercato Juventus: cosa è successo ieri sabato 25 giugno 2022

Roma, scoop clamoroso su Cristiano Ronaldo: cosa c'è di vero. Mercato Juventus: un giallo la trattativa Di Maria. Le sue parole. Serie A, problemi nella trattativa tra la Juve e Koulibaly. Serie A, Roma: prove d'intesa Juve-Zaniolo. Serie A, Juventus: deciso il futuro di Fagioli. Juventus, l’affondo per il talento della A è solo un bluff per i tifosi. La Juve non molla Nicolò Zaniolo: molti lo vogliono, la Roma aspetta. Juventus, l’offerta per De Ligt diventa un caso: tifosi in fermento. Il Chelsea fa sul serio per De Ligt: proposta contropartita alla Juve.