Inter, Paulo Dybala clamoroso: rivelazioni shock sulla Juventus

26-06-2022 20:02

La situazione legata a Paulo Dybala si sta ingarbugliando ogni giorno di più, ed è probabile che offrirà agli appassionati di mercato motivo di chiacchiere ancora per qualche settimana.

Se infatti la Joya sembra destinato ad andare all‘Inter malgrado tutto, da Ibiza arrivano alcune voci che probabilmente non faranno per nulla contenti e suoi prossimi tifosi nerazzurri.

Dybala agli amici confessa di essersi pentito del mancato accordo con la Juve

Di Maria, Lautaro, Papu Gomez, Lo Celso, Paredes, Correa, Tagliafico. Questi e molti altri sono stati i giocatori che erano presenti a Ibiza per il 35 compleanno della Pulga argentina Leo Messi.

Anche Dybala era presente all’evento, e a quanto parte, parlando con amici dell’Albiceleste, avrebbe confessato di essere molto triste di non essere riuscito a trovare un accordo con la Juventus per rinnovare il contratto. Ricordiamo che la Joya aveva accettato l’offerta di rinnovo di contratto mesi fa da parte della Juve, prima che la Vecchia Signora la modificasse sensibilmente al ribasso.

A riportarlo molti media sudamericano e anche Mundo Deportivo dalla Spagna.

Dybala-Inter è solo questione di tempo: fosse confermata la voce, con che mood verrebbe accolto?

Questa ora è la grande domanda che vogliamo porre. Dybala all’Inter è una trattativa reale, che va avanti da settimane e che si concluderà, a meno di clamorosi ribaltoni. Beppe Marotta è sempre attentissimo ai parametri zero, e sogna di comporre con Lukaku e Lautaro un tridente da sogno.

Al momento Dybala è stato messo in stand-by, almeno fino alla conclusione dell’operazione che dovrebbe riportare in Italia Lukaku, ma rimane saldamente in orbita Inter.

Ci si chiede ora come i tifosi dell’Inter potrebbero accoglierlo, se questa voce troverà conferma nelle prossime ore sui media italiani. Possibile una sollevazione popolare? Un attacco diretto al giocatore o alla società? O anche un disinteresse in virtù del valore tecnico dell’argentino classe 1993? Poco si sa, la notizia è freschissima, staremo a vedere.

Dybala arriva solo dopo due o tre cessioni nerazzurre

Al momento comunque la Joya è in stand-by e, volendo calcolare le distanze, è abbastanza lontano da Milano. Il problema principale è il monte ingaggi dell’Inter, che con l’arrivo di Lukaku sarà di nuovo al limite.

Sicuramente sarà necessario per i nerazzurri liberarsi degli ingaggi più onerosi e, diciamocelo, non essenziali, come Vidal, Sanchez e Dzeko, tre giocatori che hanno stipendi davvero enormi (per i due cileni la prima cifra è un sette) e non hanno contribuito in campo in modo determinante.

Dato che la proprietà ha chiesto almeno 60 milioni di utile dal mercato, con un monte ingaggi diminuito del 10-15%, il lavoro di Marotta è davvero arduo. Servirà tempo, ma nulla fa pensare al momento che Dybala non arriverà comunque a Milano, anche se con un po’ di nostalgia di Torino.

