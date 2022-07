Ultimo aggiornamento 31-07-2022 10:54

Juventus sempre in ansia per Pogba, pronto il rinforzo a centrocampo Mercato Juventus : improbabile l' arrivo di un sostituto di Pogba. E'previsto anche un confronto dello staff medico della Juve con quello della nazionale transalpina, dopodiché Pogba prenderà la sua decisione su cosa preferisce fare per guarire. Mercato Juventus : improbabile l'arrivo di un sostituto di Pogba. Insomma, la Juventus attende le risposte su Pogba, dopo le quali probabilmente la situazione, anche a livello di mercato, si sbloccherà definitivamente.

Juventus, l'obiettivo per l'attacco è Muriel La Juventus vuole prendere un attaccante. L'obiettivo numero uno per il reparto offensivo è di certo Luis Muriel, nelle ultime tre stagioni all'Atalanta. Come riportato da Tuttosport, il colombiano è l'attaccante preferito dalla Juventus, ma i bergamaschi chiedono per ora almeno 15 milioni di euro.

Mercato Juventus: cosa è successo ieri sabato 30 luglio 2022

