31-07-2022 08:30

Dopo l’arrivo di Gleison Bremer, la Juventus sembra essere entrata in una fase di stallo di mercato. La sensazione è che i bianconeri però dopo aver piazzato quello che poteva essere il colpo più delicato, con la sostituzione di De Ligt, stiano sondando tutte le possibilità in attesa di mettere a segno l’affare giusto. Una situazione che si potrebbe bloccare grazie all’aiuto di una cessione. Secondo Gianluca Di Marzio, la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per la cessione di Arthur. Il centrocampista brasiliano che non sembra rientrare nei piani di Allegri è corteggiato dal Valencia di Rino Gattuso e nei prossimi In la trattativa potrebbe decollare.

Napoli: nessun accordo con Fabian Ruiz

L’estate “rivoluzionaria” del Napoli continua e potrebbe avere una coda. Il club partenopeo sta lavorando per provare a risolvere la situazione legata al rinnovo di contratto con lo spagnolo Fabian Ruiz, il cui accordo con il club scadrà nel 2023. Ma l’incontro avvenuto nella giornata di ieri tra il Napoli e gli agenti del centrocampista non hanno dato esito positivo e dunque si profila sempre di più un addio a parametro zero alla fine di questa stagione con il Real Madrid che aspetta alla finestra.

Milan: De Ketelaere oggi a Milano

Il Milan si prepara ad abbracciare il trequartista belga Charles De Ketelaere. La trattativa con il Bruges si è finalmente sbloccata e nella giornata di oggi il giocatore dovrebbe arrivare a Milano per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà ai rossoneri per i prossimi cinque anni. I rossoneri hanno anche definito il futuro di Gabbia che sarà ceduto in prestito alla Sampdoria quando a Milano arriverà un nuovo difensore.

Torino: si avvicina Miranchuk

Anche in casa Torino il mercato comincia a entrare nel vivo. La società granata, dopo l’acquisto di Lazaro, ha messo nel mirino il trequartista russo dell’Atalanta Aleksej Miranchuk che dovrebbe arrivare in Piemonte con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni.

Bologna-Roma: trattativa per Shomurodov

Dopo aver visto sfuggire l’affare Lucca, il Bologna si lancia sul mercato alla ricerca di un attaccante in grado di rappresentare una valida alternativa ad Arnautovic. Nelle ultime ore il club felsineo ha messo nel mirino Eldor Shomurodov, arrivato alla Roma solo un anno fa, ma che ha fatto fatica a trovare posto nello scacchiere di Josè Mourinho e ora sembra non rientrare più nei piani del tecnico portoghese.

Salernitana: dalla Juventus arriva Kastanos

La Salernitana continua a costruire una squadra per provare a dare l’assalto ad una salvezza tranquilla. Dopo aver visto sfumare alcuni affari, i granata ora sono pronti a mettere le mani su Grigorios Kastonos. Il calciatore cipriota aveva già giocato con la maglia del team campano nella scorsa stagione ma ora arriva a titolo definitivo.

Cremonese: occhi puntati sul ritorno di Gaetano

La Cremonese prova a riportare in squadra Gianluca Gaetano. Il centrocampista offensivo nella scorsa stagione è stato uno degli uomini chiave per la promozione in serie A e la Cremonese punta su un ritorno del classe 2000. Sulle tracce del giocatore del Napoli però ci sono anche Empoli e Sampdoria.

