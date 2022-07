30-07-2022 13:15

Continuano i possibili intrecci di mercato tra Inter e Juventus, squadre che, dopo esser state in lotta per accapararsi Bremer (poi finito a Torino), a breve potrebbero accendere una nuova sfida di mercato.

Perché Milenkovic fa al caso della Juventus

Come nel caso del brasiliano ex Torino, il reparto interessato è sempre quello: la difesa. Qui infatti la Juventus, venduto De Ligt al Bayern Monaco e salutato Giorgio Chiellini, avrebbe bisogno di un altro elemento di qualità in grado di allungare le rotazioni di Allegri.

In quest’ottica Milenkovic, giocatore che ormai conosce molto bene il campionato italiano, rappresenterebbe un profilo ideale per i bianconeri i quali dunque, nelle prossime settimane, potrebbero bussare alla porta della Fiorentina.

Milenkovic all’Inter: come potrebbe evolversi l’affare

Stessa cosa potrebbe fare l’Inter qualora riprendesse quota la trattativa col PSG per Skriniar. In caso di cessione dello slovacco i nerazzurri per forza di cose avrebbero necessità di un rimpiazzo qualificato e, visti i sondaggi delle scorse settimane, non c’è dubbio che il serbo sia considerato uno tra i primi papabili sostituti.

Difesa Inter, il PSG sogna ancora Skriniar

In casa Inter però tutto dipende da come e se il PSG tornerà a farsi vivo per Skriniar. I francesi, pur defilandosi, coltivano ancora il sogno di portare il classe 1995 nella Villa Lumiere ma devono fare i conti con una situazione economica piuttosto delicata.

Come sottolineato da L’Equipe infatti, con l’entrata in vigore del nuovo ciclo e delle nuove norme del fair play finanziario, i club non dovranno registrare più di 60 milioni di euro di perdite nei prossimi tre anni e, per questo, Nasser Al-Khelaïfi per questa sessione di mercato aveva stanziato una cifra attorno agli 80 milioni di euro.

Con il riscatto di Nuno Mendes, la prima rata da pagare al Porto per Vitinha e con l’acquisto di Nordi Mukiele però tale tesoretto è già stato praticamente esaurito per cui, viste le alte richieste dell’Inter, la strada per Skriniar si è fatta improvvisamente molto impervia.

Solo con uno strappo alle regole e un’ulteriore apertura del portafoglio si potrà riavviare la trattativa. In caso contrario, Skriniar rimarrà un giocatore nerazzurro e Milenkovic, verosimilmente, avrà la Juventus come unica pretendente.

