Ultimo aggiornamento 07-07-2022 11:29

Juventus, per Koulibaly si fa dura: il Napoli fa muro e rilancia La Juventus non si accontenta di Pogba e Di Maria. Il sostituto perfetto per Allegri è Koulibaly, il centrale del Napoli conosce bene la Serie A e negli anni si è confermato tra i migliori in Europa nel suo ruolo. il Napoli ricopre d' oro Koulibaly. Il ds della Juve Cherubini ha incontrato Ramadani, l'agente di Koulibaly. il Napoli ricopre d'oro Koulibaly. Per la Juventus si fa difficile, anche perché De Laurentiis chiede 40 milioni e non farà sconti per Koulibaly, in scadenza nel 2023. Vai all'articolo 11:29

Juventus: nuova proposta per Koulibaly La Juventus continua a cercare un profilo che possa sostituire De Ligt, molto vicino a lasciare Torino per accasarsi altrove. Non è un mistero che il club bianconero abbia messo ormai da giorni nel proprio mirino il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly. Vai all'articolo 08:48

Mercato Juventus: cosa è successo ieri mercoledì 6 luglio 2022

Juve scatenata: incontri per Zaniolo e Koulibaly, le ultime. Juve scatenata: 3 colpi in canna, ma per i tifosi uno non s'ha da fare. De Ligt-Bayern Monaco, c'è l'accodo: manca quello con la Juventus. Juventus, c’è l’accordo De Ligt-Bayern: cosa manca per chiudere. Bologna: per la difesa si pensa a Rugani. Calciomercato, il borsino di oggi. Svolta Zaniolo, tutte le trattative. Juventus, dopo i big ecco i giovani: un talento pronto alla firma. Juventus: oggi incontro con gli agenti di Koulibaly. Juventus, al raduno con Pogba e Di Maria. De Ligt resta in stand-by. Juve, Arrivabene ha la chiave per Zaniolo: scoppia la bufera in rete.