Ultimo aggiornamento 15-07-2022 01:47

Mercato Juventus: cosa è successo ieri giovedì 14 luglio 2022

Cristiano Ronaldo, offerta shock di 250 milioni per due anni. Toronto sempre più italiana: Bernardeschi prossimo alla firma. Juventus, possibile beffa all’Inter per Bremer: la situazione. La Juve di prepotenza su Icardi come vice Vlahovic: tocca a Wanda Nara sciogliere i nodi. Mercato Juventus: spunta un piano per trattenere De Ligt. Bologna: dalla Juve arriva Cambiaso. Juventus: per l'arrivo di Arnautovic obbligatoria una cessione. Mercato, ufficiale Dragusin al Genoa. Colpo Bremer, la Juve ha la carta per beffare l'Inter: web in tilt. Juventus: per De Ligt cambio di strategia. Juventus: porte girevoli a centrocampo. Juve: Il retroscena su Zaniolo, Molina e il difensore nuovo manda in tilt il web. Paulo Dybala smuove il mercato: offerta top del Napoli dopo l'addio a Koulibaly, la Roma si propone. Juventus: Il terzo sequel dello stesso film scatena la polemica tra i tifosi.