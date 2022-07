15-07-2022 09:43

C’è un tempo per le cessioni e uno per ricostruire e, considerato quanto Aurelio De Laurentiis incasserà dalla cessione al Chelsea di Koulibaly, non mancheranno i presupposti per passare da una telefonata a una trattativa.

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, avrebbe sondato la disponibilità di Paulo Dybala a inserirsi in un progetto che lo vedrebbe pianificare una serie di innesti già illustrati al presidente e conferire quel vigore tecnico e fantasia che tornerebbero utili per la Champions.

Dybala-Napoli, summit tra Spalletti e De Laurentiis

Ma secondo quanto riferisce stamani Repubblica, l’ipotesi di un trasferimento dell’argentino a Napoli per ora è una meravigliosa suggestione che restituirebbe, però, fiducia e sorriso sia al tecnico sia al pubblico dei tifosi partenopei in attesa di un grande colpo. Dybala arriverebbe a parametro zero, dopo lo strappo con la Juventus, portandosi in dote una qualità che andrebbe a potenziare il reparto offensivo a disposizione di Spalletti che avrebbe chiesto a De Laurentiis nel summit di ieri anche un portiere.

Un vertice societario dopo cena all’hotel Rosatti di Dimaro in cui il tecnico ha ribadito al presidente De Laurentiis, all’amministratore delegato Andrea Chiavelli e al direttore sportivo Cristiano Giuntoli, le sue priorità spiegate. Insomma, ha chiesto garanzie per acquisti che consentano al Napoli di lottare con le prime in campionato e figurare bene in Champions.

A giorni dovrebbe essere fatto un tentativo che imposterà la trattativa, dopo il primo contatto favorevole.

Fonte: ANSA

Roma, Tiago Pinto al lavoro

A Roma, invece, la situazione è addirittura più acerba: l’offerta ancora non è arrivata, Tiago Pinto deve avere il via libera dai Friedkin, anche se i contatti sono stati riavviati. La Roma, nonostante la pressione esercitata da José Mourinho che ha lamentato tutta la scorsa stagione l’impossibilità di godere di seconde linee adeguate, per il momento non ha fatto cifre, ma sta preparando un’offerta che possa portare Dybala a guadagnare almeno quanto i due top player giallorossi, Abraham e Pellegrini.

Per non parlare del futuro riservato a Zaniolo. Un tema delicato, quello dello stipendio destinato a Dybala che d’altronde ha bloccato le negoziazioni impostate fino ad ora.

Fonte:

Milan e Inter in stand by

L’ingaggio di Dybala, richiesto dal suo entourage, rimane da top player: il Milan non avrebbe intenzione di puntare su un giocatore con simili pretese, l’Inter è in vigile attesa anche se l’ad, Beppe Marotta, ha pubblicamente affermato di non aver intenzione di innestare un altro attaccante. Dalla loro Dzeko e Correa per ora sono a Milano e se non partiranno (Allegri stima molto l’ex Roma) non vi sarebbe posto per l’argentino.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

VIRGILIO SPORT