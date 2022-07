Juve: Il retroscena su Zaniolo, Molina e il difensore nuovo manda in tilt il web

14-07-2022 08:15

Un nuovo difensore se – come sembra sempre più probabile – de Ligt andrà via ma non solo: tutti i retroscena della vicenda Zaniolo e le scelte di Allegri. E’ scatenato Luca Momblano, l’esperto di mercato del mondo bianconero (fu lui a rivelare per primo l’acquisto di Cristiano Ronaldo) sui suoi canali social. Le sue rivelazioni sulle prossime mosse di Arrivabene e Cherubini creano lo scompiglio tra i tifosi.

Per Momblano sarà Pau Torres l’erede di de Ligt

Si parte dalla difesa. Dice Momblano: “La Juventus probabilmente ha già un accordo con Pau Torres. Il Villarreal valuta il giocatore tra i 40/50M€, mentre la Vecchia Signora lo valuta sui 30/40M€ e sta ragionando sui bonus. Gnabry e Bellingham sono giocatori su cui la Juve si è mossa. Il tedesco è stato messo sul tavolo della trattativa al primo incontro per de Ligt, ma il Bayern Monaco valuta l’esterno circa 45M€”.

La Juve avrebbe dei dubbi sull’integrità di Zaniolo

Momblano continua e rivela: “In tournée, vedremo Fagioli come mezzala creativa. Non escludo che anche lui possa restare alla Juventus. Su Zaniolo la Juve alla Roma ha detto, visto che i tempi erano stati anticipati su richiesta dei giallorossi, che la trattativa si deve concludere entro agosto. Altrimenti è inutile fare “braccio di ferro” e ci si rivede nel 2023. I medici della Juve però hanno forti perplessità sulle condizioni fisiche del giocatore, non lo reputano affidabile.

Infine per la fascia: “Su Molina la Juve smentisce, il giocatore piace e dopo le valutazioni che verranno fatte sulla rosa e sul sistema tattico si deciderà di affondare o meno il colpo”.

I tifosi della Juve approvano il colpo Pau Torres

Fioccano le reazioni: “Pau Torres per età e bravura è probabilmente il miglior acquisto possibile da effettuare con i soldi di Big Matt”, oppure: “E’ sicuro, la Juve ufficializzerà il sostituto di De Ligt non appena l’olandese è ufficiale al Bayern. Speriamo sia Pau”.

C’è chi scrive: “Stimo Momblano da tifoso della Juve ma dopo Ronaldo non ha più azzeccato niente, se fosse vero Arthur dovrebbe andare via in prestito altrimenti sarebbe una minusvalenza da 30 e passa milioni, per quanto riguarda Pau e più simile a Bonucci che a Chiellini come stile di gioco”.

In tanti parlano ancora di de Ligt: “Continuo a non capire la scelta di De Ligt, te ne vai adesso che stiamo mettendo i tasselli a posto ?!” e infine: “Secondo me la Juve non vuole fare neanche granché per trattenerlo una volta sentito il profumo dei 90 mln. Con quei soldi possiamo appunto continuare a mettere apposto i tasselli. Lui è forte ma non è insostituibile, anzi”.

