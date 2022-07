14-07-2022 11:53

Dopo giorni di stasi, il mercabto del Napoli inizia a farsi frenetico. La cessione di Kalidou Koulibaly al Chelsea – tutto fatto, manca ormai solo l’ufficialità – ha di fatto sbloccato la campagna acquisti del club partenopeo, che s’è immediatamente mosso in due direzioni: da una parte la prima vera offerta di contratto a Paulo Dybala, il 10 sognato da Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti; dall’altra l’avvio della trattativa con il Fenerbahce per Kim Min-Jae, il difensore sudcoreano in cima alla lista dei desideri del d.s. Cristiano Giuntoli per sostituire proprio Koulibaly.

Il Napoli vuole Dybala e una punta

Esiste, però, una terza operazione che il Napoli sta portando avanti già da qualche giorno, ovvero quella per assicurare a Spalletti un nuovo vice-Osimhen. Operazione che potrebbe concludersi se il Monza metterà a segno l’acquisto di Andrea Petagna dal Napoli: parliamo dell’acquisto di Giovanni Simeone dal Verona.

Il Napoli su Simeone se parte Petagna

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe chiesto al club gialloblù il prestito del Cholito con obbligo di riscatto. Non si conoscono ancora nel dettaglio le cifre della trattativa, che però potrebbe essere favorita dall’acquisto da parte del Verona di Henry, attaccante francese in arrivo dal retrocesso Venezia.

I tifosi del Napoli in fermento per il Cholito

Nell’attesa, i tifosi del Napoli si dividono sul valore di Simeone e sulla bontà dell’operazione portata avanti da Giuntoli. “Quindi Petagna è andato?”, domanda su Twitter Llemis. “Ci siamo quasi, però se prendi Simeone allora Mertens salta definitivamente”, ribatte Nicolò avanzando un’ipotesi che non piace a molti tifosi partenopei. Goddhen, invece, risponde a chi teme che l’arrivo di Simeone sia il prologo alla cessione di Osimhen: “Se prendiamo Simeone è perché stiamo vendendo Petagna, evidentemente. Se non conoscete, vi prego di tacere e non alimentare il panico”.

NapoliStat preferirebbe altri attaccanti: “Si, ma le cifre? 5-6 milioni al massimo, spero… Che guaio Simeone, meglio un giovane sconosciuto”. “Simeone vice-Osimhen è tanta roba”, ribatte Eugenio.

Salvatore concorda: “Adesso che Petagna se ne va, diventa il miglior attaccante della serie A… che pseudo tifosotti alcuni napoletani, cambiate squadra. Simeone come alternativa a Osimhen è tanta roba”.

