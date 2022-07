Ultimo aggiornamento 30-07-2022 10:55

Calciomercato, il borsino di oggi: come vanno le trattative per Raspadori, Pjanic e Mertens Per due telenovele che si chiudono (De Ketelaere al Milan e Wijnaldum alla Roma) rimangono aperti altri affari caldi: Juve, Napoli, Milan e Roma attivissime. Leggi l'articolo 10:55

Mertens offerto alla Juve, i bianconeri ci pensano: è bufera sul web L'attaccante belga liquidato dal Napoli non ha ancora una squadra, potrebbe essere lui il vice-Vlahovic per Allegri Approfondimento 09:59

Juventus, si continua a pensare a Pjanic per la mediana La Juventus continuano a sondare il terreno alla ricerca di un metronomo di centrocampo, di velocizzare i ritmi e di giocare anche in verticale. Il preferito continua a essere Leandro Paredes del PSG, ma la trattativa per l'argentino continua a essere lunga e difficile. Vai all'articolo 09:01

Mercato Juventus: cosa è successo ieri venerdì 29 luglio 2022

Mercato Juventus: tornano vecchie ipotesi per i prossimi colpi. Kulusevski esalta la Premier: la rinascita dell'ex Juve con Conte. Juve, nuovo sondaggio per Fabian Ruiz. Buffon esalta Di Maria: "In Serie A è il più forte". Inter, Skriniar pronto al rinnovo ma alle cifre di Brozovic e Lautaro. Calciomercato Monza, inserimento per Rovella: si pensa a un prestito. Juventus preoccupata: sempre meno opzioni per il vice Vlahovic. Juventus, Pedullà: “L’ultima idea per l’attacco arriva dalla serie A”.