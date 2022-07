Juventus, si continua a pensare a Pjanic per la mediana

30-07-2022 08:59

La Juventus continuano a sondare il terreno alla ricerca di un metronomo di centrocampo, un mediano non di rottura ma in grado di impostare l’azione di gioco, di velocizzare i ritmi e di giocare anche in verticale.

Il preferito continua a essere Leandro Paredes del PSG, ma la trattativa per l’argentino continua a essere lunga e difficile. Ecco perchè, come riporta Tuttosport, torna di moda il possibile ritorno di Miralem Pjanic, che ha già vestito la maglia bianconera prima di andare al Barcellona nell’infruttuoso, a livello tecnico, scambio con Arthur.

Il bosniaco comunque al momento rappresenta solo l’alternativa a Paredes.

