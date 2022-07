Mertens offerto alla Juve, i bianconeri ci pensano: è bufera sul web

30-07-2022 09:59

Quello che non è successo con Koulibaly, invano corteggiato dalla Juventus ma non disposto a vestire la maglia dei rivali del Napoli, potrebbe accadere con Dries Mertens. A due settimane dall’inizio del campionato l’attaccante belga è ancora senza squadra. Ufficializzato da De Laurentiis il definitivo addio al club azzurro (avrebbe rifiutato un ingaggio annuale di 2,4 milioni di euro) Mertens è sul mercato. Ha offerte dall’estero ma preferirebbe rimanere in Italia (anche se ha detto no alla Salernitana) e se la pista-Lazio sembra raffreddata ecco spuntare un’ipotesi clamorosa.

Mertens offerto alla Juventus

Secondo quanto riportato da Tuttosport l’ex attaccante del Napoli, attualmente svincolato, sarebbe stato offerto alla Juventus. “Alla lista attaccanti della Juventus per completare il reparto offensivo s’è aggiunto anche il nome di Dries Mertens. Tramite degli intermediari del belga ex Napoli l’arrivo è diventato una possibilità. La Juventus non ha avviato una trattativa, ma non hanno nemmeno scartato l’opportunità, iniziando a valutare i pro e contro”.

Per l’attacco bianconero circola anche il nome di Depay del Barcellona, che però costa molto di più. Ad Allegri manca un vice-Vlahovic e Mertens potrebbe risolvergli il problema e diventare un affare low-cost. Con il belga il tecnico della Juve potrebbe anche passare dal 4-3-3 al 4-3-1-2.

Tifosi Juve divisi su Mertens

Fioccano i commenti, iniziano i più scettici: “Mertens e Pjanic per il ringiovanimento”, oppure: “Quando avranno finito quelli in attività, passeranno ai calciatori in pensione. Stiano in allerta i vari Casiraghi, Graziani, Bettega, ecc…” e ancora: “Proprio come da politica societaria.. ma per favore. 35 anni!”

C’è chi scrive: “Martens come Koulibaly non verrebbe mai” ma in tanti ci credon: “Depay è uno scarsone, Mertens sarebbe un ottimo acquisto, costo zero, forte, segna tanti gol, esperienza da vendere” e poi: “Mertens sarebbe un colpaccio a zero! Da far schiattare i tifosi napoletani” e infine: “Piuttosto che dare all’Atletico altri 30 mln x Morata, mi prendo il belga a zero x un anno/2”.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE