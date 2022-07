Il Napoli saluta e ringrazia Mertens

24-07-2022 12:58

Si è chiusa dopo nove stagioni l’avventura di Dries Mertens al Napoli. Il contratto che lo legava al club partenopeo è scaduto lo scorso 30 giugno, e il rinnovo non ci sarà, come ha annunciato sabato sera lo stesso presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis ai microfoni di “Radio Kiss Kiss”. Il Napoli ha inoltre postato sui propri profili social un video di addio e di ringraziamento al 35enne belga, che in nove stagioni ha vinto due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana ed è anche il miglior marcatore della storia del club, con 148 gol in 397 presenze tra tutte le competizioni.

