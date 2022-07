L'ultimo omaggio di Mertens a Napoli, tifosi partenopei scatenati

26-07-2022 11:08

L’addio ufficializzato dal presidente De Laurentiis ha lasciato un fondo di amarezza in molti tifosi. I napoletani erano – anzi, sono tutt’ora – attaccatissimi a “Ciro” Mertens, il miglior marcatore della storia del club azzurro, l’attaccante che segna solo gol bellissimi e che spesso ha saputo accendere come pochi l’entusiasmo delle curve. Logico, dunque, che qualcuno abbia strabuzzato gli occhi quando ha letto di una clamorosa suggestione: Mertens alla Salernitana.

La Salernitana ci prova: offerta per Mertens

Il presidente granata Iervolino, grande tifoso del Napoli, in effetti ha fiutato il colpo. Dopo il divorzio da De Laurentiis, il folletto fiammingo è ufficialmente sul mercato e allora perché non proporgli di spostarsi di una cinquantina di chilometri, magari continuando a vivere a Palazzo Donn’Anna, la signorile residenza con vista su Posillipo dove Mertens risiede da diversi anni? La Salernitana, peraltro, non è nuova a tentativi di acquisti a sensazione: a inizio mercato ha trattato un altro grande ex azzurro, Edinson Cavani. Senza successo.

La cortese risposta di Mertens al club granata

Anche Ciro ha gentilmente rifiutato, come assicura il quotidiano Il Mattino: “Troppo vicino a Napoli, Ciro Mertens non vuole fare uno sgarbo alla città e ai colori che lo accolsero nove anni fa. La notizia è che la Salernitana ci ha effettivamente provato, ma il belga ha declinato. Più o meno questa, la risposta: “Grazie dell’interessamento, ma ho altre idee”. E dire che la proposta del cavalluccio marino sarebbe stata nel complesso anche interessante. Tre milioni a stagione più bonus, con un’opzione di rinnovo per un altro anno. Mertens, però, ha scelto educatamente di non ascoltarla”.

Mertens, no a Salerno: napoletani in festa

Mertens che, stando ai rumors, starebbe spingendo per una soluzione all’estero, proprio per non ferire il cuore dei suoi vecchi tifosi. Sul web è tutto un fiorire di commenti. “Sei e resterai un grande uomo, Napoli ti ama e ti amerà sempre non dimenticarlo mai”, scrive Concetta. “La Salernitana ci prova con tutti ma nessuno ci vuole andare hahahh”, punge Jacopo. Salvatore suggerisce una destinazione: “Ciro vai a Valencia, con Rino nel campionato spagnolo sfondi tutti e noi a ogni tuo gol esulteremo”. Francesco invece ipotizza: “Andrà alla corte di Sarri“. La chiosa è di Alby: “Qualche genio ha scritto che Mertens è un mercenario…se lo fosse, avrebbe accettato subito”.

Tabellone Calciomercato estivo Serie A 2022. Movimenti, acquisti e cessioni

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE