Asse caldo tra Juventus e Barcellona e non solo per quel che concerne la battaglia giudiziaria contro l’Uefa di Ceferin, visto che bianconeri e blaugrana sono tra i pochi club, assieme al Real Madrid, ancora ufficialmente coinvolti nel progetto di riforma del calcio continentale. Anche sul mercato l’alleanza sembra piuttosto solida, tanto è vero che in bianconero potrebbero sbarcare a condizioni vantaggiose addirittura due centrocampisti.

Il Barcellona libera tutti: Pjanic e De Jong in orbita Juve

Il primo nome è quello di Miralem Pjanic, ufficialmente fuori dai piani di Xavi, che potrebbe rilanciarsi in bianconero dopo alcune annate opache: Allegri cerca un regista e chi meglio di lui potrebbe occuparsi di dettare i tempi per la Vecchia Signora? L’altra suggesione, invece, la rilancia il quotidiano As ed è legata a un centrocampista che il Barcellona ha provato inutilmente a cedere al Manchester United per una cifra blu, trattativa bloccata dal no del giocatore: Frenkie De Jong.

De Jong alla Juventus? Ecco perché l’affare è possibile

L’olandese non vuole ridursi lo stipendio e non vuole andare in una squadra che non giocherà la Champions League: per questo motivo l’affare coi Red Devils è saltato, ma il Barca deve comunque piazzarlo per rientrare nei rigidi margini salariali della Liga. Ecco che, come suggerisce As, al Camp Nou stanno valutando l’ipotesi prestito. Due i club più gettonati: il Bayern Monaco e la Juventus, alla ricerca di un sostituto di Paul Pogba per la prima fase della stagione.

I supporter bianconeri ci credono: “Centrocampo super”

La prospettiva di ritrovarsi un gioiellino come De Jong a centrocampo esalta i sostenitori bianconeri. “De Jong? Per favore non mi svegliate”, sogna Amerigo. “Vieni Frenkie, ti stiamo aspettando”, è l’invito di Ale. “Grandissimo giocatore De Jong, ma chi lo pagherebbe il suo salario?”, chiede incuriosita Ilaria. E spuntano altri scettici: “Tutto troppo bello. La storiella De Jong immagino già come finirà Scambio con Bernardo Silva del Manchester City e il Barca fa scopa…Vedremo”. Sognare, comunque, non costa nulla e Jeff disegna la nuova Juve: “Pjanic, De Jong e Locatelli in attesa di Pogba: ci divertiremo”. Tabellone Calciomercato estivo Serie A 2022. Movimenti, acquisti e cessioni

