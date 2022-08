Juventus: se arriva Paredes parte Zakaria Per fare spazio a Leandro Paredes la Juventus sarebbe pronta a sacrificare Denis Zakaria, soprattutto dopo il blocco della trattativa tra Manchester United e Rabiot, la Juventus sembrerebbe pronta a sacrificare lo svizzero per puntare poi tutto su Paredes. Vai all'articolo 09:35

Calciomercato, il borsino di oggi: come vanno le trattative per Milik e Onana

Big ancora attivissime in entrata: Juve vicina a un colpo in attacco, l'Inter insegue un difensore, il Milan un centrocampista. Le mosse di Roma e Napoli.Approfondimento10:12