24-08-2022 12:43

Mentre i tifosi della Juventus sono intenti a processare Max Allegri sui social network per il pareggio di Marassi con la Sampdoria, la dirigenza bianconera lavora alacremente per riuscire a completare le operazioni di mercato necessarie per completare il roster.

Juve, un terzino insieme a Milik e Paredes

Arek Milik sembra vicino, mentre Leandro Paredes del Psg rimane l’obiettivo principale per il centrocampo. Tuttavia, la Juventus sembra intenzionata ad compiere un colpo anche per rafforzare la difesa.

Juve, Renan Lodi per la fascia sinistra

Secondo il Corriere dello Sport, infatti, la Juve non avrebbe abbandonato l’idea di mettere un nuovo terzino sinistro a disposizione di Allegri: il nome sul taccuino di Arrivabene e dei suoi collaboratori è quello di Renan Lodi, mancino dell’Atletico Madrid e della nazionale brasiliana.

I Colchoneros avrebbero risposto picche al primo sondaggio della Juve per il giocatore, ma nei prossimi giorni la situazione si potrebbe sbloccare. I tifosi bianconeri sperano, anche perché l’attuale titolare nel ruolo, Alex Sandro, non gode più di grande stima presso la platea juventina.

I dubbi dei tifosi della Juve

Tuttavia la maggior parte dei supporter bianconeri si dice piuttosto scettico sulle reali possibilità di vedere Renan Lodi con la maglia della Juventus. “Magari venisse Renan Lodi. Ma non si farà niente”, commenta sconsolato su Facebook Pietro. “Solo adesso si sono ricordati di prendere un terzino sinistro? Dilettanti allo sbaraglio…”, aggiunge Giorgio.

“Con due campioni come Alex Sandro e De Sciglio che bisogno c’è di prendere Lodi?”, ironizza invece Paolo. “Va bene, un sondaggio inutile si può sempre fare. Non costa nulla. L’importante è portare a casa Milik e qualche vecchia gloria rotta da mettere in vetrina!”, attacca Giangi. Dubbi anche per Massimo: “Sarebbe bello, ma: 1- i soldi? 2- Lodi verrebbe in una Juve del genere?”.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE