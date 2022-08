24-08-2022 11:32

Siamo solo alla seconda giornata di campionato, ma il processo a Massimiliano Allegri è già iniziato. Il pareggio e soprattutto la deludente prestazione della Juventus a Marassi contro la Sampdoria hanno riaperto il fuoco della critica sul tecnico bianconero, accusato di non essere in grado di dare un gioco alla sua squadra e di affidarsi esclusivamente alle abilità dei singoli.

Juventus, Allegri sotto attacco sul web

Il web, ovviamente, è il luogo in cui i tifosi della Juve bersagliano Allegri, ricorrendo anche al sarcasmo. In particolare, nelle ultime ore un video e un’immagine tratte dalla partita di Genova sono diventate virali: entrambe, secondo gli anti-Allegri, mostrano il fallimento del tecnico toscano nel dare un’identità alla Juventus.

Il video ironico sulla manovra della Juventus

Il video mostra l’avvio di una manovra della Juventus contro la Samp: dura circa 40’’, in cui i difensori bianconeri girano la palla quasi esclusivamente in orizzontale, senza che un centrocampista si proponga per lo scarico, né che venga tentato un passaggio in verticale; l’azione si conclude poi con un lancio nel nulla da parte di Bremer.

“Questo video mostra due problemi della Juve di Allegri: 1. incapacità di progredire il gioco in avanti, con innumerevole quantità di passaggi orizzontali, girando il pallone insistentemente da destra a sinistra senza idee di progressione; 2.I cambi gioco diagonali tanto voluti da Allegri da centrale ad esterni alti, quasi tutti errati”, l’analisi di Paride.

“Allegri non ha la rosa che desidera e i giocatori sicuramente non lo aiutano. Ma mancano le basi, mancano le meccaniche di gioco per proporre un calcio quantomeno accettabile. La società sembra in confusione totale”, aggiunge Jefe. E Francesco attacca: “Allegri non è un allenatore, è il peggio che la Juve possa avere, e un gestore di uomini e basta”.



Juventus, la foto dell’ “Allegri-ball”

In un’altra foto, diventata anch’essa virale, è catturato un momento in cui, in fase di impostazione, la Juventus appare schierata “a cerchio”: nessun bianconero in mezzo al campo, i centrocampisti sono schiacciati sulle linee laterali o accanto agli attaccanti. “Questo è il famoso Allegri-ball”, commenta con sarcasmo Footebate su Twitter. “È un genio – aggiunge Stephen – li ha messi a cerchio per insegnare loro il gioco di posizione”. “Schema padella”, scherza James. “Ma cosa diavolo ha combinato qui?” si domanda invece Franc33. “Questo frame dell’Allegri-Ball nasce da una impietosa analisi: i giocatori non sanno cosa fare”, commenta Filippo. La foto è diventata virale e anche i club di tifosi juventini d’oltre confine la commentano un po’ stupefatti e un po’ rassegnati, come nell’esempio che abbiamo riportato dei tifosi cecoslovacchi.