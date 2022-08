23-08-2022 18:22

Massimiliano Allegri sta vivendo un periodo sulla graticola, con la tifoseria della Juventus spaccata sul tecnico toscano. E le reti bianche con le quali è terminato ieri il match in casa della Sampdoria, valido come secondo turno della Serie A, non hanno fatto altro che rinfocolare polemiche e critiche.

Juve, contro la Sampdoria assenza di gioco

I bianconeri non hanno certo brillato al Marassi, con un 4-4-1-1 che non ha offerto degli spunti offensivi degni di nota, un Vlahovic sprecato e spazi sin troppo dilatati e senza una chiara idea di gioco, come fanno notare in maniera spietata tifosi ed addetti ai lavori su Twitter. Sui social l’utente Vinicolo riporta: “Commentatore inglese: ‘I giocatori della Juve stanno fermi e si guardano negli occhi senza sapere cosa fare, non sembra esserci un piano…’, mentre Colpo Gobbo affonda il colpo: “Dodecagono di Allegri. Il nuovo modulo. Pochezza di idee e contenuti disarmante”. Hanno detto la loro anche i giornalisti Maurizio Pistocchi (“Allegri pensa che non aver subito neanche un gol in due partite sia una cosa positiva. Ma la sua Juve non ha ancora una idea di gioco e vive sulle giocate dei singoli. Non bastano più”) e Nicola Raiano, ancora più netto: “Io credo che la Juventus abbia un problema, che ha un nome ed un cognome: Massimiliano Allegri. Nemmeno i fuoriclasse risolveranno i problemi di questa squadra”.

Galeone: “Ho visto solo il primo tempo. Allegri? Deve prendersela con sé stesso”

La Juventus insomma sembra essere la copia sbiadita dell’efficiente macchina da guerra che ha fatto man bassa di scudetti nelle ultime stagioni. Un maestro di Allegri come Giovanni Galeone, tecnico la cui filosofia di gioco era votata all’attacco, non comprende questa involuzione dei bianconeri. A Tutti Convocati, trasmissione di Radio24, ha infatti così commentato: “Ho visto solo il primo il primo tempo di Sampdoria-Juventus, poi mi sono stufato. Ho visto tutti i giri di passaggi che faceva la Juve e mi sono stufato, se giochi nella Juve devi saper sviluppare un’azione d’attacco”.

Poi il tecnico che ha terminato la propria carriera all’Udinese ha rivelato: “Ho sentito Max ieri sera: era arrabbiato, normale, ma deve arrabbiarsi anche un po’ con sé stesso, dovrebbe dare un’idea di gioco ai suoi giocatori e ora la squadra non ha un’idea. Io dico che non mi ascolta più… Lui fa quello può, avrebbe bisogno di almeno 4 giocatori per avere una squadra competitiva. Senza Pogba e Di Maria è difficile dare un gioco a questa squadra”.

Le reazioni social alle parole di Galeone

La Juve nel frattempo pare voglia correre ai ripari per mettere un punto sul mercato e cercare di dare manforte a Vlahovic, ma intanto anche sulle dichiarazioni di Galeone si è scatenata la bagarre social. Sotto il tweet di Tutti Convocati che riporta le parole dell’ex tecnico gli utenti hanno commentato: “Si può anche pareggiare, ma con dignità. Schiacciando l’avversario, avendo a disposizione 8274823 occasioni. Non giocandotela alla pari”. E poi: “Bastano gli occhi per vedere quello che sta accadendo da oltre un anno (e la memoria per ricordare il percorso pur vincente dei suoi primi cinque anni). Purtroppo la prima responsabile è la dirigenza. Forse pensavano di essere infallibili. La storia sta dimostrando il contrario”; oppure si legge “Ma se il gioco lo fanno Di Maria e Pogba, a che serve Allegri? Un allenatore deve far crescere i giocatori che ha, inserendoli in un’organizzazione di gioco che li valorizzi. Altrimenti qual è la sua (lautamente pagata) funzione?”.

