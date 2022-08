24-08-2022 21:00

Arkadiusz Milik sta per diventare un giocatore della Juventus. Il club bianconero ha rotto gli ultimi indugi e ha affondato il colpo per il bomber polacco del Marsiglia: l’intesa è stata trovata sia con il giocatore, sia con la società francese e l’affare è ormai in chiusura.



Juve-Milik, è fatta: le cifre dell’affare

Abbandonata definitivamente la strada per Memphis Depay a causa delle richieste troppo alte dell’attaccante olandese del Barcellona, la Juve ha virato sull’ex Napoli: nell’incontro tra gli agenti del giocatore e gli uomini di mercato della Vecchia Signora si è trovato l’accordo per quanto riguarda l’ingaggio (contratto fino al 2026, 3,5 milioni di euro a stagione).

Negli scorsi giorni, la Juve aveva già trovato la quadra con il Marsiglia, sulla base di un prestito oneroso da 2 milioni di euro, più diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. Si aspetta solo la formalizzazione dell’offerta all’OM per chiudere l’affare.

Juve, Milik torna in Italia dopo un anno e mezzo

Milik è il vice Vlahovic che Allegri chiedeva da tempo: potrà sia dare respiro all’attaccante serbo, sia fare da pungolo all’ex Fiorentina che non sta certo brillando in questo primo scorcio di stagione.

L’attaccante polacco torna così in Italia dopo l’anno e mezzo passato a Marsiglia, in cui ha realizzato 30 reti complessive in 52 partite tra campionato e coppe. Milik ha giocato in precedenza per quattro stagioni nel Napoli, realizzando 38 reti in 93 partite di Serie A disputate.

Juventus, l’ultimo colpo sarà Paredes

L’arrivo di Milik, che ha un ingaggio più basso rispetto a quello di Depay, favorirà lo sbarco alla Juventus di Leandro Paredes, centrocampista argentino del Psg da tempo nel mirino dei bianconeri.

Nonostante lo stipendio pesante, l’ex giocatore della Roma è il preferito di Allegri e la Juve lo vuole per alzare il livello della mediana. A fargli posto saranno Zakaria e Fagioli, in partenza da Torino.

