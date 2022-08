Juventus, gli infortuni cambiano il mercato: arriva l'extra budget

La cessione di Rabiot è bloccata, ma la Juventus accelera per Paredes. Del resto gli stop medio-lunghi accusati da Pogba e Di Maria, con, per entrambi, sullo sfondo l'incognita del Mondiale, ha imposto alla società di accontentare Allegri, che si troverebbe così a contare su sette centrocampisti, cinque, senior, , Locatelli, McKennie, Paredes, Pogba e Zakaria più i giovani Fagioli e Miretti, mentre Rovella andrà in prestito al Monza.Vai all'articolo01:40