Rabiot tiene la Juve in ostaggio, tifosi furiosi con la mamma-agente

17-08-2022 08:39

Il debutto in campionato è stato più che brillante per la Juventus. Il 3-0 al Sassuolo ha spazzato via i timori e le perplessità che un precampionato non proprio esaltante avevano scatenato. Il rovescio della medaglia è rappresentato dall’infortunio di Di Maria, che si aggiunge a quello di Pogba. E anche sul mercato la Vecchia Signora ha i suoi grattacapi. Di fatto, si ritrova ostaggio di un esubero, peraltro di lusso: Rabiot.

Rabiot al Manchester United, affare bloccato

Il francese sembrava destinato al Manchester United, club con cui la società bianconera aveva trovato un accordo di massima per il suo trasferimento. Nessun accordo, invece, tra i Red Devils e il mediano ex Psg, con la trattativa che a questo punto sembra essere arrivata a un punto morto. Decisivo, nel far saltare il trasferimento, le richieste shock della mamma-agente di Rabiot, la “terribile” signora Veronique, a cominciare dall’ingaggio da extra-top player: più di 10 milioni di euro.

Juve, se Rabiot non va via Paredes non arriva

Se Rabiot non toglie il disturbo, di fatto, la Juventus non può procedere a nuove trattative in entrata, a cominciare dall’ingaggio di Paredes, il regista che Allegri chiede fortemente per illuminare il gioco della sua squadra. Una situazione di stallo che non giova a nessuno, ma che non sembra turbare più di tanto Rabiot e il suo entourage. E così sui social monta la protesta dei tifosi. Nel mirino lo stesso centrocampista francese, di fatto una delle più grandi delusioni recenti del mercato bianconero, e – soprattutto – la sua vulcanica mamma procuratrice.

Juventini avvelenati con Rabiot e la madre

Tanti i commenti al veleno, molti dei quali non riportabili, in particolare quelli nei confronti della signora Veronique. “Se Rabiot veramente crede che vale 10mln all’anno significa che sta rovinato anche fuori dal campo…”, scrive il Gobbo di Moledame. “Guarda te che per colpa di Rabiot non arriva Paredes…lo so che non succederà mai, ma Rabiot in tribuna”, tuona Emanuele. Anche Antonio ha una proposta perentoria: “Fosse per me Rabiot e Arthur fuori rosa e mi tengo i tre giovani”. Mentre Diego sogna un altro presidente: “Non amo Lotito, ma se avessimo un presidente come lui, Rabiot e Arthur vivrebbero in tribuna fino alla fine del contratto e si scorderebbero mondiali, nazionale e prossimi contratti milionari”.



Tabellone Calciomercato estivo Serie A 2022. Movimenti, acquisti e cessioni

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE