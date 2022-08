Juventus, Rabiot rallenta il mercato: si allontana un obiettivo

16-08-2022 20:59

Buona la prima per la Juventus in campionato, con i bianconeri che hanno battuto 3-0 il Sassuolo. Ma per Massimiliano Allegri non stanno arrivando buone notizie in questa giornata. La condizione fisica di Angel Di Maria preoccupa e si teme un lungo stop per l’argentino, come se non bastasse il mercato rischia di restare bloccato a causa di Rabiot.

Juventus, le parole di Rabiot sull’addio

Facciamo qualche passo indietro. Solo qualche settimana fa, Rabiot si è espresso così sul suo futuro: “Personalmente non ho parlato con il club. Cerco di non affrontare questi argomenti in questo momento, lascio che se ne occupi il mio agente. Sono sotto contratto con la Juventus e non penso che il Mondiale di novembre cambierà le cose, in ogni caso non sarà una mia scelta. Da quando sono tornato in Nazionale ho giocato con una certa regolarità anche se nel club ho avuto alti e bassi. Ma è stata una stagione complicata a livello collettivo. Io in ogni caso ho la fiducia del mio allenatore”.

Juve, Rabiot blocca il mercato

Alla fine, Rabiot sembrava vicinissimo all’addio, con il Manchester United forte sul giocatore francese. Una bella notizia per la Juventus, che avrebbe rimpiazzato il 27enne (che non ha mai convinto i tifosi) con Paredes, che sui social durante il match col Sassuolo ha mandato un chiaro messaggio di vicinanza ai colori bianconeri.

Nulla da fare, la trattativa tra Rabiot e il Manchester United si sta complicando: la richiesta del francese resta troppo alta per i Red Devils (9 milioni la richiesta del giocatore, mentre l’offerta dell’United parte da 6,5 milioni di base fissa per arrivare a 8 con i bonus), le posizioni non si avvicinano. Senza la sua uscita, i bianconeri non possono far partire l’assalto a Paredes.

Juventus, speranza in Arthur

La mamma e agente di Rabiot pretende tanto, anche perché il figlio a Manchester non giocherebbe la Champions League. Il mercato della Juve però resta di restare bloccato, l’unica speranza sarebbe l’addio di Arthur ma anche qui la situazione non è semplice. Rabiot, vicinissimo al trasferimento, sembrava la soluzione migliore, ma nelle ultime ore tutto si è complicato.

