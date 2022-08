11-08-2022 12:36

La Juve mantiene alta l’attenzione su Memphis Depay. Dopo aver praticamente chiuso la trattativa per portare Kostic a Torino (17 milioni all’ Eintracht Francoforte e 3.5 milioni al giocatore), i bianconeri sono ora pronti a lanciare l’assalto decisivo all’olandese del Barcellona, il cui ingaggio però sembra complicarsi a causa dell’inserimento imprevisto di una big inglese.

Paratici disturba l’assalto bianconero a Depay

Sulla strada della Vecchia Signora c’è ancora l’ex dirigente Fabio Paratici, ora diesse del Tottenham, che già nelle passate settimane aveva disturbato l’azione bianconera su Nicolò Zaniolo. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport nell’edizione oggi in edicola, infatti, “dopo gli interessamenti dello scorso inverno, gli Spurs hanno preso informazioni sull’olandese. La Juventus al momento resta in pole position e vorrebbe chiudere subito col Barça, che dal canto suo ha fretta di vendere per tesserare i nuovi acquisti”.

Juve-Depay, riunione decisiva

L’operazione Depay alla Juve procede, dunque, ma con un pizzico di ottimismo in meno rispetto ai giorni scorsi. Nelle prossime ore è in programma una nuova riunione tra la dirigenza bianconera e l’avvocato Sébastien Ledure, rappresentante del giocatore. Qualora l’inserimento degli inglesi dovesse far saltare l’affare, la Juve virerebbe con decisione su Anthony Martial, che potrebbe arrivare in prestito (e con sostanzioso contributo all’ingaggio) dal Manchester United. Una soluzione, questa, poco gradita ai tifosi della Juve, che da giorni sui social hanno individuato in Depay l’acquisto ideale per migliorare l’attacco di Max Allegri.

Tifosi Juve contro Paratici

Il gradimento del popolo bianconero verso l’attaccante olandese, infatti, appare molto alto. Proprio per questo la notizia dell’entrata in scena del Tottenham nella trattativa ha scatenato la rabbia degli juventini sul web, indirizzata principalmente verso l’ex dirigente Paratici. “Paratici fa danni anche da lontano…” scrive Pablito 77. “Paratici ha già preso Udogie, che interessava pure a noi, e si è buttato su due nostri obiettivi come Zaniolo e Depay…” fa notare Black&White1977, evidentemente infastidito dal ritrovarsi con continuità gli “Spurs” davanti ai piedi nelle trattative di mercato. Kelevra21 sbotta con poche – inequivocabili – parole: “Paratici ha davvero rotto le scatole!”.

Forrest Bondurant, infine, ironizza su una tendenza palesata in passato dal dirigente, che nell’esperienza bianconera ha concesso lauti ingaggi ad acquisti successivamente rivelatisi poco azzeccati: “Se c’è di mezzo Paratici abbiamo già perso Depay. Di sicuro gli proporrà un ingaggio da 15 netti per 5 anni e via!”

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE