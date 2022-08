11-08-2022 12:25

Inizia l’era Juventus per Filip Kostic, che questa mattina è arrivato a Torino per incominciare la sua avventura con la maglia della Vecchia Signora.

Entro oggi dovrebbero svolgersi tutte le questioni burocratiche, e il classe 1992 dovrebbe essere a disposizione di Max Allegri, che oggi compie 55 anni, già da domani. Il tecnico infatti potrebbe essere orientato a schierarlo titolare già nella prima uscita di Serie A.

Kostic è arrivato questa mattina a Torino

Dopo l’accordo trovato nella giornata di ieri (17 milioni all’Eintracht Francoforte e triennale da 3,5 milioni al giocatore) questa mattina verso le 10.15 Kostic è atterrato all’aeroporto Caselle di Torino, dove era presente anche un gruppo di giornalisti che hanno ripreso live l’arrivo.

Subito dopo il neo acquisto bianconero è stato accompagnato a visitare la Continassa, centro di allenamento della Juventus, e ora sta svolgendo le visite mediche di rito al JMedical.

Il serbo poi, già nella giornata di oggi dovrebbe mettere la firma sul contratto che lo legherà alla Vecchia Signora per i prossimi tre anni.

Kostic titolare già contro il Sassuolo?

La Juventus sarà l’ultima squadra ad esordire nella Serie A 2022/2023, lunedì 15 agosto alle 20.45 all’Allianz Stadium contro il Sassuolo di Alessio Dionisi.

Allegri ha spinto tanto per accelerare l’arrivo di Kostic, dato che pare intenzionato a schierarlo titolare sulla fascia destra fin dalla prima giornata. L’emergenza che sta colpendo i bianconeri obbliga Allegri a soluzioni estreme, il ragazzo si è sempre allenato ed è in forma, avendo già debuttato in Bundesliga contro il Bayern Monaco (perdendo 6-1).

Il modo migliore di inserirlo, scrive anche Sky Sport, sarebbe riproporre il classico 4-4-2, schierando il serbo largo a destra. In questo modo l’attacco sarebbe quasi certamente composto da Vlahovic e Di Maria.