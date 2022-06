Mercato Juve LIVE, diretta: Zaniolo strizza l'occhio a Juve e Milan, i tifosi della Roma scatenati sul web

Ultimo aggiornamento 17-06-2022 12:48

Si complica l'arrivo del terzino indicato da Allegri: tifosi infuriati Il calciomercato bianconero non decolla, sorgono problemi anche nella trattativa per l’esterno chiesto dal tecnico Vai all'articolo 12:48

Pogba-Juve, le ragioni del ritorno: le ultime parole di Raiola "Punto cruciale della mia carriera, non posso sbagliare", ha detto Paul Pogba. "Con loro sei diverso, capisci? Sei un altro Pogba, non è normale. Con la Francia sei il vero Pogba, il Pogba della Juventus, il Pogba che tutti amano. Col Manchester qualcosa ti blocca", gli disse Mino Raiola qualche mese fa quando incominciò a valutare il tema rinnovo per il centrocampista e l'eventualità del suo ritorno alla Juventus. Vai all'articolo 10:05

Juventus, Fagioli avrà una grande possibilità Dopo aver contribuito, alla storica promozione della Cremonese in Serie A, Fagioli punta a giocare con la casacca della Juventus. La sensazione è che il giovane centrocampista comincerà la preparazione con la Juventus, così da provare a convincere Allegri a tenerlo con sé per la prossima stagione bianconera. Sulle sue tracce ci sono diversi club ma Fagioli punta a ritagliarsi uno spazio nella nuova rosa dei bianconeri. I tifosi della Juventus sono già dalla sua parte. Vai all'articolo 09:57

Mercato Juventus: cosa è successo ieri giovedì 16 giugno 2022

