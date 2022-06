Zaniolo strizza l'occhio a Juve e Milan, i tifosi della Roma scatenati sul web

17-06-2022 09:31

Da mesi si sente sempre la stessa canzone: Zaniolo piace a Juventus e Milan ma la Roma vuole almeno 50 milioni cash e non è interessata a contropartite. Mentre si parla di un possibile rinnovo di due anni a 4,5 milioni a stagione (quindi fino al 2026), cosa che potrebbe anche non blindare il giocatore ma sicuramente ne alzerebbe il valore economico, resta il fatto che nessuno metterebbe la mano sul fuoco sulla permanenza in giallorosso del talento.

Totti ha dato consigli a Zaniolo

Sul futuro di Zaniolo nei giorni scorsi aveva parlato anche Totti, dicendo: ” Già tempo fa gli parlai e gli diedi qualche consiglio, però non so se l’abbia recepito o meno. L’ultima parola spetta sempre a lui, se dovesse rimanere alla Roma capirebbe l’importanza di questa maglia e onorerebbe i tifosi. Quest’anno hanno fatto qualcosa di diverso e io metterei davanti a tutto il rispetto nei confronti dei tifosi”.

” Deciderà lui se ha voglia di rimanere, dipende da lui e dalla società, se vuole venderlo o tenerlo. Io saprei cosa fare con Zaniolo. Se lo farei rimanere? Chissà…”.

Zaniolo felice dell’interesse delle big

E Zaniolo cosa dice? Nell’anticipazione dell’intervista rilasciata a Sportweek, il magazine della Gazzetta, il giocatore apre le porte a futuri diversi: “L’interesse delle grandi squadre mi fa piacere: se pensano a te vuol dire che vali. E questo no, non mi distrae né mi fa montare la testa. Piuttosto mi alleno ancora più motivato: voglio dimostrare che sia giusto essere accostato a questi top club. Se dovesse succedere che andrò via, mi mancherebbero tante persone, non solo Abraham“.

Zaniolo esalta Dybala e Ibrahimovic

La Juve starebbe pensando a lui per sostituire Dybala: “Mi sembra anche eccessivo essere paragonato a lui. Lui è unico, un giocatore fantastico, fortissimo. Vediamo. La vita è imprevedibile, non si sa mai cosa succede. Io mi alleno. E aspetto“.

L’idolo però resta Ibrahimovic: “Tra gli obiettivi raggiunti in questa stagione c’è la nostra partita insieme, che hanno vinto loro 3-1, ma che per me è stata comunque bellissima. Ho coronato un sogno. Non ho avuto il coraggio di avvicinarmi, mi sono vergognato… Ma l’ho studiato da lontano. Ibra è un fenomeno. E sono contento che abbia vinto lo scudetto, lui ha riportato in alto il Milan e se lo meritava. È l’ultimo? Se lui ha ancora voglia..”

I tifosi della Roma preoccupati per futuro Zaniolo

Fioccano le reazioni: “Scordatevi che Zaniolo giuri mai eterna fedeltà alla Roma. Non è né romano né romanista. Se qualcuno gli fa una domanda sull’interessamento di altre squadre, dopo un periodo di difficoltà, non dirà mai “uh che schifo”. Non significa che andrà via…” oppure: “Se queste sono le sue parole credo ci sia poco da dire… è andato”

C’è chi scrive: “Io non ricordo Zaniolo che in tutto questo tempo alla Roma, abbia mai parlato di un futuro lontano da Roma, mai. Poi ovvio che non sia incedibile, gradirei sapere quanto chiede di rinnovo.. Che poi è il motivo per la quale la Roma lo mette sul mercato eh” oppure: “la porta è sempre aperta basta che ci danno quanto chiesto dalla Roma”.

Infine la chiosa: “Zaniolo forse non rimane a Roma? E ce ne faremo una ragione. Dopo Totti e DDR, chi viene… viene, chi va via… va via. Conta solo la maglia, i nostri colori. Chi la indosserà, dovrà esserne fiero e degno”.

