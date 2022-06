Roma-Zaniolo, estate rovente e futuro molto incerto

16-06-2022 13:27

Nicolò Zaniolo si sta godendo una pausa estiva che porterà giudizio. Trai più osannati, ma altrettanto delicato e reduce da una stagione di alti e bassi a causa degli infortuni è tra gli uomini più chiaccherati della squadra di José Mourinho.

Il giallorosso potrebbe cedere alle proposte della Juve, ma a patto che il suo ingaggio non superi il tetto stabilito o puntare all’estero. Il Newcastle, come riporta il Corsport, potrebbe essere interessato e in grado di sostenere le richieste di aumento che mettono in difficoltà Tiago Pinto e la Roma che vuole rinnovare l’accordo in scadenza nel 2024.

Per ora non è programmato alcun incontro tra le parti, ma per prolungare il suo contratto Nicolò vuole il ritocco al rialzo dello stipendio, cosa che non è affatto nei programmi del ds romanista.

