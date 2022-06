Pogba-Juve, le ragioni del ritorno: le ultime parole di Raiola

17-06-2022 08:18

“Punto cruciale della mia carriera, non posso sbagliare”, ha detto Paul Pogba. Questa è una delle frasi più significative che sono state anticipate tratte dal documentario Pogmentary, prodotto da Prime Video.

“Dobbiamo farti sentire bene come ti senti con la Francia. Con loro (riferendosi al Manchester United, ndr) sei diverso, capisci? Sei un altro Pogba, non è normale. Con la Francia sei il vero Pogba, il Pogba della Juventus, il Pogba che tutti amano. Col Manchester qualcosa ti blocca”, gli disse Mino Raiola qualche mese fa quando incominciò a valutare il tema rinnovo per il centrocampista e l’eventualità del suo ritorno alla Juventus.

