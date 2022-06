Juventus, Fagioli avrà una grande possibilità

17-06-2022 09:56

Dopo aver contribuito, in maniera importante, alla storica promozione della Cremonese in Serie A, Fagioli punta a giocare con la casacca della Juventus (club con cui è sotto contratto).

La sensazione è che il giovane centrocampista comincerà la preparazione con la Juventus, così da provare a convincere Allegri a tenerlo con sé per la prossima stagione bianconera. Sulle sue tracce ci sono diversi club ma Fagioli punta a ritagliarsi uno spazio nella nuova rosa dei bianconeri. La sua volontà sarebbe quella di giocarsi le sue carte durante il ritiro con la Vecchia Signora e dimostrare di avere le carte in regola per indossare la casacca bianconera. I tifosi della Juventus sono già dalla sua parte.

