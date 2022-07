Juventus, svolta nella corsa a Zaniolo: si avvicina l'intesa con la Roma Il jolly d'attacco della Roma e della nazionale è diventato l'obiettivo principale dei bianconeri, che sembrano aver trovato la chiave giusta nella trattativa con la Roma : dopo i primi approcci all'insegna di un prestito oneroso con obbligo di riscatto, modalità bocciata dai dirigenti giallorossi, l'accordo non sembra lontano attraverso uno scambio che porterebbe a Roma Arthur insieme ovviamente a un lauto conguaglio a favore dei giallorossi. Approfondimento 08:23

