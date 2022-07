Chi è Jorgelina Cardoso, la donna che ha spinto Di Maria alla Juventus

02-07-2022 10:23

Da Georgina a Jorgelina: insieme ad Angel Di Maria, la Juventus è pronta ad accogliere anche la nuova first lady di Vinovo. Proprio come la compagna di Cristiano Ronaldo, si tratta di una donna forte, intraprendente, a tratti esuberante. Argentina come Georgina, ma di Rosario, non di Buenos Aires. Jorgelina Cardoso: è lei la lady di ferro e amante dei social che ha spinto il marito a Torino.

Angel Di Maria: moglie e figlie della nuova stella Juve

Più grande del marito di sei anni (ne ha 40, mentre il Fideo ne ha compiuti 34 a febbraio), Jorgelina ha conosciuto Angel nel 2009. Dopo una breve relazione, i due si sono uniti in matrimonio nel 2011 e due anni dopo, nel 2013, hanno messo al mondo Mia, la loro primogenita. Nata prematura, la piccola è stata costretta a un lungo periodo in terapia intensiva prima di essere dichiarata fuori pericolo. Quattro anni dopo, nel 2017, è nata anche la seconda figlia: Pia.

Like e motto Juve, gli indizi social di Lady Di Maria

Carattere forte e tempra caliente, da vera sudamericana, Jorgelina Cardoso di professione fa…la moglie di Angel Di Maria. Molto attiva su Instagram, dove ha superato il muro dei 600mila followers (non ha invece un profilo Twitter), ama pubblicare di frequente scatti di vita quotidiana, in famiglia. È stato proprio un suo like all’account ufficiale della Juventus, seguito da altri a fan page bianconere, a far capire, alcuni giorni fa, che qualcosa stava cambiando nella lunga trattativa tra Di Maria e la Vecchia Signora. Poi è arrivato un altro indizio: “Fino alla fine…del mondo”. La moglie del Fideo ha subito fatto suo il motto della Juve, di cui sa già evidentemente vita, morte e miracoli.

Sfoghi e frecciate: la vita social della signora Di Maria

Meglio tenersela buona, Jorgelina. Perché appena le cose cominciano ad andar male, scattano post e frecciate. Celebri quelle contro Manchester: “Orribile. Manchester è terribile. Abbiamo litigato io e Angel. Vivevamo a Madrid, lui giocava nella migliore squadra del mondo, il Real. Il clima lì è perfetto, il cibo anche, ma all’improvviso venne fuori questa offerta del Manchester“. E ancora, dopo il trasferimento a Parigi, in un’intervista: “Manchester è una fogna di m… Non mi è piaciuto nulla, nemmeno una cosa. Le donne sono tutte piene di trucco e pallide, strane. Quando cammini per strada non sai mai se stanno per ucciderti o cosa. Il cibo poi è disgustoso”.

Pochi fronzoli neppure dopo che il marito è stato “scaricato” dal Paris Saint-Germain: “Trentaquattro anni non sono niente se il tuo calcio dice che sei ancora giovane, ma i dirigenti ti hanno detto addio. Un’altra squadra beneficerà dei tuoi servizi come meriti e tirerà fuori il meglio di te. Partiamo in pace sapendo che le persone ti vogliono bene e che la maggior parte di loro rimpiange la tua partenza dal club. Ringrazio tante persone che ci hanno trattato bene e fatto sentire a casa. Molto felice, le persone che ho incontrato in questo posto sono state davvero meravigliose”. Adesso Di Maria e signora sono pronti a vivere un anno a Torino. Se saranno rose e fiori oppure no, Jorgelina sarà la prima a farlo sapere.

