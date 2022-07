Roma, gli auguri di Abraham a Zaniolo diventano un caso social

02-07-2022 17:43

Un giallo in casa Roma che fa impazzire i social. A tenere banco in ambito giallorosso è il futuro di Nicolò Zaniolo. Il numero 22 è uno dei pezzi pregiati di mercato con la Juventus che gli sta facendo una corte spietata. Il club capitolino però al momento sembra tenere botta, non vuole concedere sconti o contropartite e chiede agli interessati solo cash.

Abraham-Zaniolo: gli auguri e il caso

A scatenare l’attenzione dei social ora sono gli auguri che Tammy Abraham ha fatto al suo compagno di squadra Nicolò Zaniolo. Auguri inviati a mezzo social (Instagram nello specifico), dall’attaccante inglese. Da Zaniolo però non è arrivata nessuna risposta, non ha riportato il messaggio e dopo qualche ora l’inglese ha preferito cancellare il post visto che stava scatenando un putiferio.

Zaniolo: sui social scoppia il caso

Per molti tifosi della Roma, la scelta di Zaniolo di non rispondere ai messaggi è dovuta alla sua volontà di lasciare la Roma nel corso di questa finestra di mercato. Meo scrive: “Zaniolo non ha risposto né agli auguri di Abraham né a quelli della Roma. Voi continuate a dormire, sperando che prima o poi vi svegliate”. Mentre c’è chi passa già ai saluti: “Speriamo che si toglie dalle scatole il prima possibile, almeno così possiamo chiudere per Guedes”.

Zaniolo: le scelte del club e le ragioni dell’addio

Tanti tifosi della Roma sembrano aver accettato la possibilità che il calciatore lasci il club ma continuano a interrogarsi sui suoi comportamenti, sulla decisioni del club e sulle ragioni dietro questo addio. “Vorrei capire – scrive Francesco se è più colpa della famiglia o della Roma che non ha saputo capire. Perché il post dopo Roma-Genoa non me lo sono sognato”. E ancora: “Se se ne va non mi fa né caldo né freddo. Io mi fido di Mou e dei Friedkin che sapranno rimpiazzarlo al meglio”.

La reazione dei tifosi della Roma è quella di chi sembra pronto a un addio: “Per me è andato ma comunque non si sta comportando bene nei confronti di noi tifosi che lo abbiamo sempre difeso e sostenuti nei momenti difficili”. E ancora: “Non ho passato la stagione ad idolatrarlo, non piangerò se dovesse andare via. Mi dispiacerebbe sotto il profilo tecnico ma niente di più, solo evitasse comportamenti di questo tipo perché per il sostegno ricevuto dovrebbe giocare gratis per un anno con la maglia della Roma”.

