Mercato, sfida Inter-Juventus nella caccia al difensore

E’ sfida fra Juventus e Inter per Marash Kumbulla, l’uomo mercato che non ti aspetti. Dopo essersi affermato come sorpresa della Serie A alla prima stagione da titolare con la maglia dell’Hellas Verona (un anno non ancora concluso, tra l’altro) ed essere stato nel mirino di Napoli e Fiorentina nei mesi scorsi, il giovane difensore centrale degli scaligeri e della nazionale albanese è ormai nel mirino sia dei bianconeri sia dei nerazzurri, entrambi alla ricerca di un rinforzo per il reparto arretrato.

Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, l’Inter è al momento favorita sulla Juventus, ma i due club sono pronti ad affrontare un’altra battaglia di mercato dopo quella della scorsa estate per Romelu Lukaku e il braccio di ferro, ancora in corso, per Federico Chiesa e Sandro Tonali.

Oltre ai due club passati in vantaggio nella corsa al calciatore, si sarebbe unita alla schiera delle contendenti, secondo la ‘Rosea’, anche la Lazio, club che l’anno prossimo vorrà confermare l’ottimo andamento di questa stagione, soprattutto in vista di una qualificazione in Champions League.

Anche diversi club di Premier League (Arsenal su tutti) e Bundesliga (Borussia Dortmund più di altri) hanno manifestato interesse per il gioiello degli scaligeri, che a questo punto possono pensare di recuperare una cifra ben al di sopra del valore di mercato del calciatore, attestato fra i 20 e i 25 milioni di euro.

Per quanto riguarda la formula della cessione, è da escludere un addio in prestito di Kumbulla, a meno che la dirigenza dell’Hellas non accetti la formula dell’obbligo di riscatto a fine stagione da parte della società acquirente. Che sia la Juventus, l’Inter o un’altra delle società interessate, c’è comunque la ragionevole certezza che l’albanese nato in Italia non giocherà con la maglia gialloblù la prossima stagione.

Quest’estate, quindi, si scatenerà una vera e propria asta e le previsioni portano a pensare che nelle casse degli scaligeri entreranno almeno 35 milioni di euro. Si attende, adesso, la posizione del calciatore e dei suoi agenti: per il momento non è stata espressa alcuna posizione, ma l’ora della scelta sembra assai vicino.

SPORTAL.IT | 07-06-2020 09:33