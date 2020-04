Mercato Juve, il Psg vuole un top player bianconero: c'è l'offerta

Il Paris Saint Germain è in forte pressing per Douglas Costa. L'attaccante esterno della Juventus, impiegato a singhiozzo sia da Allegri sia da Sarri a causa dei continui infortuni muscolari che lo hanno frenato nelle ultime due stagioni, non è al centro del progetto bianconero e potrebbe lasciare Torino al termine dell'anno.

Secondo quanto riporta Tuttojuve, i campioni di Francia lo avrebbero individuato come il perfetto erede di Angel Di Maria, in uscita dalla Francia a fine stagione: Leonardo è pronto a bussare alla porta di Paratici e a offrire 30 milioni di euro. I bianconeri ne vogliono 40, ma la trattativa potrebbe essere in ogni caso intavolata nelle prossime settimane.

Già in inverno il brasiliano era stato molto vicino al Psg e al Bayern Monaco, ma in quell'occasione la Vecchia Signora aveva detto no.

Douglas Costa intanto scalpita per il ritorno in campo e su Instagram ha confessato la sua frustrazione per la quarantena: "Spero che il campionato riparta al più presto, magari tra un mese".

"Mi alleno tutti i giorni, ma non so più cosa fare in casa. Sono a casa con la mia famiglia, passo molto tempo insieme ai miei cari. Mi auguro di ripartire a breve". L'attaccante della Juventus, tornato in Brasile, dovrà restare 14 giorni in quarantena al rientro in Italia.

SPORTAL.IT | 16-04-2020 09:56