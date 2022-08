Mercato Juve, l'affare Kostic-Pellegrini scatena i dubbi dei tifosi

11-08-2022 21:19

Nel giorno in cui ufficializza l’acquisto di Filip Kostic dall’Eintracht di Francoforte, la Juventus saluta Luca Pellegrini, che compie il percorso inverso a quello fatto dal serbo e dalla Continassa si trasferisce in Germania, per giocare proprio con la maglia dell’Eintacht. Una doppia operazione che i tifosi bianconeri salutano con un sorriso solo accennato, per via dei molti dubbi che la trattativa fa affiorare nei loro pensieri.

Juve, dentro Kostic, fuori Pellegrini

Kostic, arriva a Torino a titolo definitivo per una cifra vicina ai 17 milioni di euro complessivi, tra parte fissa e bonus. Per lui, contratto triennale da 3/3,5 milioni bonus inclusi a stagione. Una trattativa lunga, ma agevolata anche dalla volontà di Kostic di vestire il bianconero. Dopo la gioia per il nuovo arrivato, in giornata, l’entusiasmo dei tifosi bianconeri viene frenato dalla notizia del trasferimento di Pellegrini all’Eintracht. Prestito secco senza alcuna clausola per l’esterno classe ’99 cresciuto calcisticamente nella Roma.

Juve, Allegri potrebbe cambiare tutto

Diversi i punti di domanda che emergono dai social e che paiono inquietare i sostenitori della Juventus. In particolare, molti si interrogano circa l’assenza di terzino sinistro di valore, considerando Alex Sandro e De Sciglio poco affidabili. Detto che pure Kostic potrebbe agire qualche metro più indietro e presidiare la fascia sinistra difensiva, a tenere banco sui social è anche un probabile cambio di modulo che porterebbe Allegri a schierare la sua squadra con un 3-5-2 o un 3-4-3. C’è chi sottolinea: “Passaggio a 3 dietro? Comunque così si è corti o come esterni o come centrali“, e chi ipotizza polemicamente: “Ora il Fantino farà giocare Kostic come terzino“.

Juve, le critiche dei tifosi alla cessione di Pellegrini

In tanti, poi, bocciano l’uscita di Pellegrini. Qualcuno scrive: “Urge TS” e ancora: “L’unico che corre diamolo via!!!“, “Abbiamo De Sciglio e A.Sandro …due mostri di bravura !!!!!!!!! E diamo via un giovane che se lo fate giocare può servire…..”, “Io non capisco più niente. Cessione incomprensibile, ma ormai mi aspetto di tutto…..e Rabiot rimane”, “Incompetenza all’ennesima potenza, ora l’unico terzino sx di ruolo è Sandro e ce lo dovremo sorbire tutta la stagione senza concorrenza e alternative. Ah giusto c’è De Sciglio che è pure peggio…”, “Vendiamo vendiamo i giovani e prendiamo giocatori da figurine……….l’avvocato si starà rigirando nella tomba vedendo la sua Juve allo sbando”.