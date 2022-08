Serie A, Juventus: si avvicina il rientro di Federico Chiesa

11-08-2022 16:28

I tifosi della Juventus attendono con ormai trepidante impazienza il ritorno in campo di Federico Chiesa, reduce dalla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio.

Il classe 1997 sta lavorando duramente per poter rientrare in gruppo, e secondo Tuttosport, potrebbe tornare ad essere a disposizione tra fine settembre e inizio ottobre, quando in calendario ci saranno gli impegni con Bologna e Milan.

Chiesa sulla destra dovrà ora giocarsi il posto con Filip Kostic, appena arrivato dall’Eintracht Francoforte.