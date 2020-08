Mercato Juve: nel mirino un big del Psg. Faccia a faccia Ronaldo-Pirlo

Nuova indiscrezione per il centrocampo della Juventus. Fabio Paratici e Andrea Pirlo avrebbero messo nel mirino il centrocampista del Paris Saint Germain Leandro Paredes. In Italia dal 2014 al 2017, ex Chievo, Roma ed Empoli, il mediano argentino ha giocato nella finale di Champions League di Lisbona persa per 1-0 dal Psg contro il Bayern. Lo riporta Sky.

Classe 1994, è da tempo sui radar degli uomini di mercato della Juventus che potrebbero tentare l’affondo nelle prossime settimane: molto dipende dalla conferma o meno di Tuchel sulla panchina dei parigini.

Pirlo vuole qualità e quantità in mezzo al campo e chiede alla Vecchia Signora di investire su un alto profilo: oltre a Paredes in lista ci sono sempre Houssem Aouar e Manuel Locatelli.

Alla Continassa lunedì si è svolta la prima seduta di allenamento guidata dall’ex centrocampista bianconero. Pirlo è venuto a contatto direttamente con Ronaldo, dopo averlo sentito al telefono: massimo supporto da parte di CR7 al Maestro, alla sua prima esperienza in panchina.

Per l’inizio della nuova era presenti anche tutti i dirigenti (Andrea Agnelli compreso), e i veterani dello spogliatoio Buffon, Chiellini e Bonucci, pronti ad aiutare l’ex compagno di squadra in questa nuova avventura.

Su Pirlo si è espresso anche l’ex juventino Lichtesteiner in un’intervista alla Gazzetta dello Sport: “La notizia mi ha sorpreso, ma solo per un paio di secondi. È un’ottima scelta, Andrea ha enorme credibilità. Riuscirà a gestire il gruppo: è calmo, simpatico, conosce l’ambiente. Mi ricorda Zidane, certo non Conte o Simeone. Urlerà quando servirà. Importa solo che abbia un buon impatto sul gruppo. E non ho dubbi”.

OMNISPORT | 25-08-2020 09:31