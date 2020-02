Mercato Juve, nuovo sfogo di Pogba: scelto chi sacrificare

La Juventus continua a lavorare per arrivare a Paul Pogba, uno dei grandi sogni dell'estate dei tifosi bianconeri. Gli uomini di mercato del club torinese sono in netta posizione di vantaggio su Real Madrid e Paris Saint Germain, le altre pretendenti al giocatore campione del mondo.

Oltre alla volontà del calciatore e al rapporto privilegiato con l'agente Mino Raiola, il ds dei campioni d'Italia Paratici sta pensando di ottenere il sì del Manchester United inserendo una o due contropartite importanti per abbassare la richiesta di oltre 100 milioni di euro della società inglese.

Ad essere "sacrificato" potrebbe essere uno tra Adrien Rabiot e di Aaron Ramsey, entrambi arrivati a parametro zero la scorsa estate e valutati intorno ai 30/40 milioni di euro.

Intanto il centrocampista francese, parlando al canale YouTube ufficiale dei fratelli Klitschko, si è di nuovo sfogato per la sua stagione funestata dall'infortunio alla caviglia. "Gli infortuni possono capitare, bisogna essere preparati. La cosa più importante è tornare e non farsi male di nuovo. Quindi ritorna più forte, stai attento a non farlo troppo presto e poi cerca di essere migliore di quando ti sei fermato: questa è la mia mentalità e continuerò così".

"Il mio infortunio è una distorsione alla caviglia, è stato causato da un fallo da dietro, quindi non qualcosa che si possa prevenire. Le lesioni muscolari invece spesso sono dovute a ciò che mangi, al recupero, a un eccessivo allenamento e al sonno".

Pogba in questa stagione ha disputato appena 8 partite tra campionato e coppe.

SPORTAL.IT | 21-02-2020 23:14