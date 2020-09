Mercato Juve: operazione con il Psg, possibile scambio a sorpresa

La Juventus e il Paris Saint Germain potrebbero presto intavolare una trattativa per uno scambio da effettuare in questa sessione di mercato. Secondo quanto riportato da calciomercato.it, il club francese avrebbe offerto ai campioni d’Italia Julian Draxler per il trasferimento di Mattia De Sciglio sotto la Torre Eiffel.

Il grave infortunio di Juan Bernat, che si è rotto il crociato anteriore del ginocchio sinistro, ha costretto il Psg a tornare sul mercato alla ricerca di un terzino: il primo nome sulla lista di Leonardo è propro quello dell’esterno bianconero, già cercato più volte in passato.

Draxler, impiegato con il contagocce nella scorsa stagione, non rientra nei piani di Tuchel ed è in uscita dalla società francese: e guarda caso la Juve sta cercando proprio un centrocampista in grado di inserirsi e di segnare con regolarità. De Sciglio è invece da tempo un esubero dei bianconeri: pochi giorni fa era stato accostato alla Roma, una trattativa saltata dopo che Karsdorp ha scelto di restare in giallorosso, rifiutando il Genoa.

L’affare è possibile ma è da verificare l’interesse della Juventus per il nazionale tedesco, che ha deluso nei suoi tre anni passati in Francia e ha un ingaggio molto pesante. I bianconeri preferirebbero incassare soldi cash dalla cessione di De Sciglio, visti i problemi di bilancio aggravati dalla crisi Covid.

OMNISPORT | 18-09-2020 17:43