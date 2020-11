Mercato Juve: Pirlo ha un desiderio per il centrocampo

La Juventus, in questa lunga pausa per gli impegni delle nazionali, si sta concentrando anche sul fronte mercato. In particolare, la società bianconera starebbe individuando il nome giusto per il centrocampo.

In questo momento, in pole position ci sarebbe Manuel Locatelli. Il centrocampista del Sassuolo piacerebbe molto ad Andrea Pirlo che si era espresso positivamente sul ragazzo già nel corso della scorsa finestra di mercato.

L’ex centrocampista del Milan ha un contratto con il Sassuolo sino al giugno del 2023. La società neroverde non pare intenzionata a trattare la sua cessione con nessun club. Solo una proposta monster potrebbe far tentennare il Sassuolo.

Manuel Locatelli è approdato al Sassuolo nell’estate del 2018. Grazie a Roberto De Zerbi è cresciuto enormemente , tanto da diventare un uomo cardine della splendida Nazionale guidata da Roberto Mancini.

La Juventus proverà a liberarsi di alcuni esuberi ( Sami Khedira, che potrebbe andarsene a gennaio , e Federico Bernardeschi ) per provare poi l’assalto a Manuel Locatelli che piacerebbe a tanti altri top club, non sono italiani.

Se il Sassuolo dovesse fare muro, la Vecchia Signora potrebbe decidere di cambiare obiettivo. Il nome di Hakan Calhanoglu sarebbe sull’agenda di Fabio Paratici. Il turco pare sempre più vicino alla chiusura della sua avventura con il Milan.

La sensazione è che la Juventus proverà a forzare la mano già a gennaio. Molto dipenderà dalle eventuali cessioni che Fabio Paratici riuscirà a concretizzare. Andrea Pirlo sarebbe felice di avere un grande centrocampista come Manuel Locatelli.

17-11-2020